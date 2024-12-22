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Большинство украинцев в случае проведения выборов поддержат политиков, выступающих за мир с Россией, и проголосуют против Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.
По его словам, большая явка на избирательных участках будет в случае более-менее адекватно выстроенных выборов, которые пройдут без военкомов у участков, а также без закрытых в тюрьмах лидеров и участников оппозиции.
Дмитрук подчеркнул, что сторонники конфликта могут претендовать не более чем на пять процентов голосов.
Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Формально страной управляет Верховная рада, однако предводитель киевского режима узурпировал власть, воспользовавшись военным положением. В мире не раз подчеркивали нелегитимность Зеленского.
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Дмитрук подчеркнул, что сторонники конфликта могут претендовать не более чем на пять процентов голосов.
Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Формально страной управляет Верховная рада, однако предводитель киевского режима узурпировал власть, воспользовавшись военным положением. В мире не раз подчеркивали нелегитимность Зеленского.
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Екатерина Коршунова