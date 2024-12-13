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США вводят визовые ограничения против чиновников и законодателей в Грузии

США ввели ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии. Об этом проинформировали в Госдепартаменте.


Соответствующая мера затронет порядка 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента и других высокопоставленных лиц. При этом Госдепартамент не раскрыл имена тех, кто попал под ограничения.

Уточняется, что Вашингтон решительно осуждает продолжающееся жестокое и «неоправданное насилие» правящей партии «Грузинская мечта» в отношении граждан страны. В ведомстве добавили, что действия партии «Грузинская мечта» отдаляют Грузию от евроатлантического будущего.

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Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Пентагон: США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету
13 декабря 2024, 08:15

Фото: iStock/icholakov

США успешно испытали гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил Пентагон.
Уточняется, что запуск ракеты Dark Eagle («Темный орел») был осуществлен с мыса Канаверал. Согласно предварительной информации, это второй успешный тест подобного вида оружия за год.

LRHW может преодолевать расстояние до 3 тыс километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты должен развивать скорость свыше 6 тыс километров в час.

В ведомстве подчеркнули, что подобные успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах ВМС.

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#пентагон
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Bloomberg: Россия близка к сохранению военных баз в Сирии
13 декабря 2024, 07:53

Фото: iStock/Zhora Kochegarov

Российская Федерация находится на пороге подписания соглашения с новыми властями Сирии, что может существенно укрепить её влияние в регионе. Об этом информирует издание Bloomberg.
Отмечается, что соглашение может включать в себя сохранение двух ключевых военных баз — военно-морского порта в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

Журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, подчеркивают, что данные базы играют важную роль в обеспечении логистического доступа России к государствам Африки и являются единственным российским центром в Средиземном море. Однако существует серьезная проблема: нестабильная политическая обстановка и общественные волнения в Сирии могут стать препятствием для дальнейшей работы этих военных объектов. Сохранение российского военного присутствия в Сирии рассматривается как ключевая цель Москвы.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#контроль
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В России выразили надежду на рождественское перемирие с Украиной
Журова выразила надежду на рождественское окончание конфликта на Украине
13 декабря 2024, 07:03

Фото: iStock/gregory_lee

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что многие россияне и украинцы загадают окончание конфликта в Новый год. Она также отметила, что что инициатива Венгрии о рождественском прекращении огня на территории СВО может приблизить конфликт к разрешению.
В интервью «Ленте.ру» она обсудила возможность рождественского перемирия с Украиной, отметив, что такой шаг мог бы стать символическим и долгожданным для обеих сторон.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон. (Хотелось бы) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры», — поделилась Журова.
Она предположила, что стремление к миру объединяет людей по обе стороны конфликта.

Однако всем ясно, что реализация перемирия зависит от множества политических и военных факторов, которые пока остаются препятствием для завершения противостояния.

Но первые шаги уже были предприняты. Известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества

Ранее «Радио 1» передавало, что авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки.

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#светлана журова
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#всу
#рф
#переговоры
#украина
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Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»
Премьер Польши Туск пошутил о сложностях с рукопожатиями у Макрона на встречах
13 декабря 2024, 03:51

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме прокомментировал сложность рукопожатий президента Франции Эмманюэля Макрона с «Дональдами», говоря о себе и об избранном президенте США Дональде Трампе.
В социальной сети X Туск опубликовал видеозапись приветствия с Макроном перед переговорами в Варшаве 12 декабря. На видео видно, как польский лидер изображает борьбу на руках, а затем дружески хлопает французского президента по груди.

«Рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача...», — написал премьер-министр Польши.
Туск провел аналогию с широко обсуждавшимся рукопожатием Макрона и Дональда Трампа 7 декабря в Елисейском дворце. Как отмечала газета The New York Post, тогда рукопожатие стало настоящим испытанием для Макрона: он был вынужден прислониться к американскому лидеру из-за «силового приема», который тот использовал в своем приветствии.

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#дональд трамп
#twitter
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«Мерзавка»: в Финляндии отозвались на высказывания ​Каллас в сторону России
Финский профессор Малинен обвинил Каю Каллас в раздувании мнимой угрозы из России
13 декабря 2024, 03:33

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в преувеличении угрозы со стороны России.
Свои обвинения профессор обозначил в социальной сети X (ранее Twitter). Малинен критически отозвался о заявлениях Каллас, которые касались необходимости укрепления европейского единства против так называемых гибридных угроз России. Каллас также призывала сконцентрироваться на поддержке Украины и ситуации в Сирии.

«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к еще большим человеческим жертвам», — написал профессор.
В четверг Каллас заявляла, что Евросоюз должен быть частью любых переговоров о завершении конфликта на Украине, если таковые состоятся.

Ранее «Радио 1» сообщало, что военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село.

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#россия
#обвинение
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Песков: Путин и Орбан не обсудили Венгрию как переговорную площадку по Украине
13 декабря 2024, 01:16

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Телефонный разговор между президентами России и Венгрии, Владимиром Путиным и Виктором Орбаном, не касался возможного использования Венгрии в качестве площадки для мирных переговоров между Россией и Украиной.
«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на уточнение о том, поднимался ли вопрос рассмотрения Венгрии как площадки для мирных переговоров.
Ранее пресс-служба Кремля информировала, что инициатором звонка выступила венгерская сторона. Президенты обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию на Украине и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, включая энергетические проекты.

«Радио 1» также передавало 12 декабря, что Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину.

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#венгрия
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В Госдуме поддержали Трампа
Депутат Чепа поддержал Трампа в критике ударов западным оружием вглубь России
13 декабря 2024, 00:56

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал заявление избранного президента США Дональда Трампа, который раскритиковал разрешение для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Парламентарий также обратил внимание, как отличаются высказывания со стороны действующей и будущей американской власти — от слов о необходимости перемирия до явной эскалации конфликта.
«Какое перемирие, о чем вы говорите? Это невозможно: одно и другое — взаимоисключающие действия. Это ставит в тупик возможность любых переговоров», — подчеркнул депутат в беседе с RT.
В России также оценили и другое решение Трампа — узнать, каким образом режим Владимира Зеленского расходует выделенные США деньги. О таких планах заявил назначенный им кандидат на пост директора ФБР Кэш Патель. Кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» отметил, что у Трампа есть все основания сомневаться в целевом расходовании американских денег на Украине.
«Ну то, что там коррупционная составляющая колоссальная, это очевидно. И у Трампа, вероятно, есть большое желание все-таки провести расследование деятельности Байдена и его семейки на Украине в связи с поставкой вооружений. <...> Я думаю, что это будет сделать несложно, все чеки на руках у американцев», — отметил экономист.
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Mirror: в США родители оставили дочь в кладовке с обогревателем, что привело к её смерти
12 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Молодую пару, Синтию Перес и Джейса Хирши, из штата Индиана в США арестовали после того, как они оставили дочь в кладовой с обогревателем, где температура была больше 42 градуса Цельсия — это привело к смерти ребёнка, сообщила «Mirror».
Перес и Хирши обвинили в халатном отношении к ребенку, которое повлекло смерть. В Индиане это является преступлением первой степени.

Исходя из судебных документов, после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили родителей вместе с двумя другими детьми — одному из них пять лет, а другому три года. Подчёркивалось, что в доме было огромное количество мусора и тараканы, а в кастрюле на плите была плесень и мухи.

Сотрудники полиции сразу отметили разницу в температуре между спальней и кладовой. Когда они вошли туда, полицейские обнаружили двухлетнего ребенка на грязном матрасе.

Перес и Хирши на данный момент находятся в тюрьме округа Адамс. Двух других детей взяли под опеку. Подчёркивалось, что у обоих обнаружили вши.

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Хакеры атаковали прямую линию с врио курского губернатора Хинштейном
12 декабря 2024, 21:59

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться, сообщила во время прямого эфира ведущая Анна Пикулина.
«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим», – обратила внимание Анна Пикулина.

Ведущая подчеркнула, что ответы на вопросы, которые не удастся озвучить, будут представлены в письменном виде.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

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