США вводят визовые ограничения против чиновников и законодателей в Грузии

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США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии. Об этом проинформировали в Госдепартаменте.
Соответствующая мера затронет порядка 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента и других высокопоставленных лиц. При этом Госдепартамент не раскрыл имена тех, кто попал под ограничения.
Уточняется, что Вашингтон решительно осуждает продолжающееся жестокое и «неоправданное насилие» правящей партии «Грузинская мечта» в отношении граждан страны. В ведомстве добавили, что действия партии «Грузинская мечта» отдаляют Грузию от евроатлантического будущего.
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