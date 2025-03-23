В Кремле оценили атмосферу разговора Путина и Трампа

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошел в доверительной атмосфере, заявил тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это была доверительная и конструктивная рабочая атмосфера», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.Он добавил, что беседа президентов была одной из самых продолжительных. Телефонный разговор глав государств проходил 18 марта. Трамп назвал свое общение с Путиным «рациональным».
Песков отмечал, что лидеры стран понимают друг друга и хотят поэтапно следовать по пути нормализации российско-американских отношений. Российско-американский диалог начался в феврале в рамках переговоров в Саудовской Аравии.
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