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Киевский режим мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан, заявил в эфире одного из украинских телеканалов чиновник Незалежной Денис Чистиков, пишет KP.RU.
В частности, он огорчился, что «по действующему законодательству большинство людей, которые просто ведут свой бизнес на территории Крыма», не попали под украинский «закон» о «коллаборационной деятельности».
Кроме того, нацистский режим на Украине записал в «предатели» всех жителей крымского полуострова, начиная с учителей и заканчивая врачами.
Укронацист пояснил, что система не готова к такому количеству зэков. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. По итогам голосования за это проголосовало большинство. Украинская власть посчитала референдум нелегитимным.
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Кроме того, нацистский режим на Украине записал в «предатели» всех жителей крымского полуострова, начиная с учителей и заканчивая врачами.
«…Сейчас встал вопрос о дополнительных видах ответственности, поскольку пенитенциарная система Украины может принять только 115 тысяч заключённых. А на территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек», — сказал Чистиков.
Укронацист пояснил, что система не готова к такому количеству зэков. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. По итогам голосования за это проголосовало большинство. Украинская власть посчитала референдум нелегитимным.
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Никита Кротов