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Стали известны планы Киева в отношении Крыма

KP.RU: Чиновник Украины Чистиков мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан
31 августа 2024, 17:21
Фото: istockphoto/VvoeVale

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевский режим мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан, заявил в эфире одного из украинских телеканалов чиновник Незалежной Денис Чистиков, пишет KP.RU.
В частности, он огорчился, что «по действующему законодательству большинство людей, которые просто ведут свой бизнес на территории Крыма», не попали под украинский «закон» о «коллаборационной деятельности».

Кроме того, нацистский режим на Украине записал в «предатели» всех жителей крымского полуострова, начиная с учителей и заканчивая врачами.



«…Сейчас встал вопрос о дополнительных видах ответственности, поскольку пенитенциарная система Украины может принять только 115 тысяч заключённых. А на территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек», — сказал Чистиков.

Укронацист пояснил, что система не готова к такому количеству зэков. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. По итогам голосования за это проголосовало большинство. Украинская власть посчитала референдум нелегитимным.

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#мир
#украина
#россия
#крым
#новости
Песков – о деле Дурова: террористы пользуются не только Telegram, но и машинами
31 августа 2024, 17:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
По словам представителя Кремля, террористы пользуются не только мессенджером Telegram, но и автомобилями.

«Почему тогда не арестовывают главу Renault или Citroën?», — задался Песков вопросом.

Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#павел дуров
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Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона
Партия «Непокоренная Франция» Меланшона начала процедуру импичмента Макрона
31 августа 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/ Родион Прока

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано в соцсети X.
Уточняется, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

Импичмент направлен в соответствии со статьей 68 Конституции, которая допускает возможность отстранения президента при нарушении им своих обязанностей. По словам представителей «Непокоренной Франции», они проголосуют против любого другого кандидата на пост главы правительства.

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Лавров призвал не мешать переговорам между Москвой и Киевом
Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что будет труднее
31 августа 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Противники российско-украинских переговоров должны понять, что дальше будет гораздо труднее договориться, заявил для документального фильма «Мосты на Восток» глава МИД России Сергей Лавров.
«…Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться. В Стамбуле меньше чем через месяц после начала нашей специальной военной операции было очень легко договориться. Украина этого не хотела», — прокомментировал главный дипломат РФ журналистам RT.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Киеве говорят о возможности переговоров с Москвой, однако действия украинской власти говорят об обратном. Эксперты считают, что шаги киевского режима только накаляют обстановку.

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В США сыронизировали про крушение F-16
Макговерн: F-16 могут вновь случайно подвергнуться атакам союзников из Patriot
31 августа 2024, 16:28

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Американские истребители F-16 не принесут большого толка украинской армии, потому что вновь могут стать «случайной» целью для зенитно-ракетных комплексов Patriot, считает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.
«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — иронично заметил эксперт.
Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая говорила о том, что западная техника была сбита союзническим огнем.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские неонацисты сами ударили по F-16.

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#истребитель f-16
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Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»
Aydınlık: Взрывы на «Северных потоках» осуществили при помощи США и Украины
31 августа 2024, 16:08

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Взрывы на российских газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были произведены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.
Согласно информации источника, эта диверсия не могла «произойти без вмешательства могущественных стран». Примечательно, что к такому выводу приходят все серьезные исследовательские институты и средства массовой информации.

Уточняется, что Вашингтон с самого начала был против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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«Должен быть бдительным»: Во Франции сделали пугающее заявление про Дурова
Французский политик Филиппо: Павел Дуров может быть в опасности
31 августа 2024, 15:34

Фото: РИА Новости

Жизни основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может угрожать опасность, высказал мнение глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.
«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — гласит его публикация в соцсетях.
Политик добавил, что французский лидер Эммануэль Макрон и его правительство активно пользовались Telegram, хоть и боялись при этом всяческих утечек.

Дурова задержали в авиагавани Ле Бурже в Париже, 24 августа. В среду предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро, который ему предстоит внести.

Фигуранту вменили 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и отмыванием денег. По данным французских СМИ, Дуров отказался сотрудничать с силовиками, после чего на него открыли дело.

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#мир
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#павел дуров
#новости
#уголовное дело
#криминал
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НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ
Столтенберг не признал, что Киев координировал с Западом планы нападения на РФ
31 августа 2024, 15:15

РИА Новости/Стрингер

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не признал, что украинская сторона заранее координировала с НАТО план атаки в Курской области, хотя в России заявляли, что она планировалась с участием спецслужб Запада и военного блока, пишет Welt am Sonntag.
«В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Украина сама принимает решение «как ей защищаться»

Боевики ВСУ напали под Курском рано утром, 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Украинские неонацисты бьют по мирным гражданам, используя их в качестве цели. По оценке экспертов, Киев таким образом компенсирует свои провалы на фронте.

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#мир
#россия
#украина
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#война
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Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына
Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы орловский рысак
31 августа 2024, 12:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы президента КНДР — орловский рысак. Об этом пишет газета The Times.
Глава российского государства дарит Ким Чен Ыну лошадей не впервые, 30 скакунов были отправлены в Пхеньян в 2022 году. Партия текущего года включала в себя 19 жеребцов и пять кобыл.

Уточняется, что животных перевезли через сухопутную границу с Приморским краем. Согласно информации источника, лошади играют важную роль в культе личности лидера КНДР, который он создал вокруг себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме высказались об ответе на удар по Белгороду
Депутат ГД Чепа призвал к созданию буферных зон в ответ на удар по Белгороду
31 августа 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

К созданию буферных зон в ответ на атаку со стороны ВСУ по Белгороду призвал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» Он отметил, что противник хочет дестабилизировать обстановку в РФ и ведет огонь, направленный на жилые кварталы.
«Мы должны отвечать тем, что как можно быстрее создавать буферные зоны, о чем говорил президент. Это для того, чтобы защитить и Белгородскую область, и Курскую область, и Брянскую область. Эта буферная зона, по моему мнению, должна охватывать весь левый берег Днепра», — прокомментировал парламентарий.
Украинские боевики атаковали Белгород накануне в пятницу, 30 августа. По сообщению главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 46 человек, пятеро погибли. Кроме того, повреждения получили 13 машин и инфраструктура.

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