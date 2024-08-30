На Западе наблюдаются активные обсуждения потенциальной замены президента Украины Владимира Зеленского в связи с потерей доверия. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, потому что он потерял доверие Запада», — отметил Риттер.
Он подчеркнул, что решение об атаке на курское приграничье стала авантюрой и в итоге обернулась против Зеленского. При этом, по мнению эксперта, президента Украины не дает отчет в провале операции.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн сообщил, что Владимир Зеленский при принятии решения об атаке на Курскую область планировал спровоцировать Россию на ответ.
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