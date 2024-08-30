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Украина терпит поражение от России на поле боя, вылазка ВСУ в Курскую область бессмысленна с военной точки зрения. Об этом в интервью Такеру Карлсону сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное», – подчеркнул эксперт.
В то же время комментируя атаку ВСУ на Курскую область, Джеффри Сакс отметил бессмысленность решения Украины с военной точки зрения.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон сообщил, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область в целях выживали вынуждены прятаться.
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Александр Климов