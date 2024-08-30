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Американский экономист раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область

Сакс: Украина проигрывает, атака на Курскую область бессмысленна
30 августа 2024, 23:49
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Украина терпит поражение от России на поле боя, вылазка ВСУ в Курскую область бессмысленна с военной точки зрения. Об этом в интервью Такеру Карлсону сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное», – подчеркнул эксперт.

В то же время комментируя атаку ВСУ на Курскую область, Джеффри Сакс отметил бессмысленность решения Украины с военной точки зрения.



Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон сообщил, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область в целях выживали вынуждены прятаться.

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#атака
#нападение
В Бразилии предписали приостановку работы соцсети X
Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку работы X в стране
31 августа 2024, 00:30

Фото: iStock/Wpadington

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри де Морайс предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на судебный документ.
Такое решение стало следствие отказа владельца социальной сети Илона Маска назначить ее юридического представителя в южноамериканской стране.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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#соцсеть
#бразилия
#суд
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В Женеве ушли от ответа на вопрос про Дурова
31 августа 2024, 00:15

Фото: соцсети П. Дурова

Контрольное управление юстиции Женевы отказалось подтверждать или опровергать обращение Франции с просьбой предоставить материалы по делу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предложив направить запрос в Париж, передает ТАСС.
«Предлагаю вам связаться с компетентными французскими властями в отношении того, был ли ими издан такой запрос», – ответил официальный представитель ведомства Оливье Франсе.

Напомним, бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

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#франция
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Глава Еврокомиссии раскритиковала западных политиков из-за Украины
Фон дер Ляйен: некоторые политики ЕС «мутят воду» по поводу Украины
31 августа 2024, 00:09

Фото: istockphoto/artJazz

Некоторые политики внутри Европейского союза (ЕС) «мутят воду» относительно Украины и обвиняют «не захватчика, а захваченных». Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по безопасности Globsec в Праге, передает издание Politico.
«Поэтому я хочу спросить их: стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году? Стали бы вы когда-нибудь обвинять чехов в советских репрессиях 1968 года? Поведение Кремля тогда было незаконным и чудовищным», – подчеркнула она.

При этом фон дер Ляйен решила не называть конкретные имена политиков, тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно становится объектом критики за несогласие с политикой ЕС по отношению к Украине.

Ранее посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, что Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю предрек нарастание напряженности конфликта. Отмечается, что в письме от 18 июля венгерский премьер предсказал «радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем».

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#венгрия
#виктор орбан
#посол
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В США рассказали о замене Зеленского
Риттер: на Западе активно рассуждают о замене Зеленского
30 августа 2024, 23:14

На Западе наблюдаются активные обсуждения потенциальной замены президента Украины Владимира Зеленского в связи с потерей доверия. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, потому что он потерял доверие Запада», — отметил Риттер.

Он подчеркнул, что решение об атаке на курское приграничье стала авантюрой и в итоге обернулась против Зеленского. При этом, по мнению эксперта, президента Украины не дает отчет в провале операции.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн сообщил, что Владимир Зеленский при принятии решения об атаке на Курскую область планировал спровоцировать Россию на ответ.

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#украина
#всу
#владимир зеленский
#курская область
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Посол Украины Мельник: Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за связей с Россией
30 августа 2024, 22:38

Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за более прочных связей с Россией, которая выстраивала отношения с ней и глобальным Югом «намного активнее». Об этом заявил бывший посол Украины в Германии, а сейчас посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, между странами сейчас «доверие почти полностью отсутствует».
Он рассказал, что во времена его работы в ФРГ «был нормальный контакт» и ему часто приходилось выслушивать, что Германии не нравится в его действиях.
«Я был бы рад даже, чтобы бразильцы на меня жаловались, потому что это означало бы, что у нас есть контакт», — посетовал украинский посол.
Мельник раньше часто разрождался резкими постами в соцсетях, а в Бразилии, по его словам, ему сразу очертили красные линии.
«Все, что ты пишешь в Twitter, сразу читается и докладывается лично министру. Я это знаю, потому что мне об этом прямым текстом бразильцы говорят, они на эти посты реагируют очень болезненно», — отметил он.
Украинский посол заключил, что Киев слишком много внимания уделял ЕС и НАТО, и потому потерял для себя другие регионы.
«<…> сосредоточились на других приоритетах — Европейском союзе и НАТО, поэтому этот регион был для нас далекой периферией. И потому восстановить интерес бразильцев и убедить их в том, что им следует иметь дело с Украиной, сложно. Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и положительных для нас решений», — пояснил Мельник.
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На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов
30 августа 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

В Единый день голосования на территории Московской области будут работать 335 аккредитованных журналистов из 30 средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома после завершения аккредитации представителей прессы.
«Благодаря аккредитации журналист может находиться на выборах в помещениях для голосования; производить там фото- и видеосъёмку; присутствовать при голосовании на дому; при подсчете голосов и при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Он также получает возможность присутствовать на заседаниях избиркомов и знакомится с протоколами комиссий УИК об итогах голосования, получать их копии», – уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#совет депутатов
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В Польше обвинили Киев в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни
PAP: Польша обвинила Киев в двойных стандартах из-за Волынской резни
30 августа 2024, 21:16

Фото: istockphoto/Berezko

В двойных стандартах за отказ в эксгумации тел жертв Волынской резни Украину обвинил польский Институт национальной памяти, передает PAP со ссылкой на руководителя института Кароля Навроцкого.
«Они согласны с эксгумацией немецких солдат, которых после 1941 года уничтожили на территории тогдашнего Советского Союза, и не согласны с эксгумацией польских жертв. Как директор IPN и историк, я не в состоянии понять, почему они не соглашаются на эксгумации польских мирных жертв», — прокомментировал Навроцкий.
Собеседник подчеркнул, что в Киеве согласились на эксгумацию тел 74 нацистских солдат вермахта.

Ранее польский парламентарий Януш Ковальский призвал объявить руководителя украинского МИДа Дмитрия Кулебу персоной нон грата в Польше за его слова о Волынской резне.

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Политолог Перенджиев объяснил потребность Сербии во французских истребителях

МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Журналистке Times Филп запретят въезд в Россию после посещения Курской области
#мир
#украина
#польша
#скандал
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Политолог Перенджиев объяснил потребность Сербии во французских истребителях
30 августа 2024, 20:56

Фото: iStock/TebNad

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Сербии нужны французские истребители для защиты своей национальной безопасности в окружении стран НАТО.
«Сербия заботится о своей безопасности. Покупка истребителей у Франции является попыткой удержания нормальных связей со странами ЕС и НАТО. Сербия находится в непростом геополитическом положении. Ее практически НАТО окружило. Сербия ведет политику с целью, чтобы это не стало угрозой», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Также такой шаг Сербии может быть направлен на поддержание нормальных отношений с ЕС, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Сербии во время визита к ним в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale.

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МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС
30 августа 2024, 20:28

Фото: Сайт Кремля

МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства.
«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием <...> Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест», — указано в сообщении украинского ведомства.
Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом в страну президента РФ Владимира Путина.

Вместе с Монголией от исполнения ордера МУС отказались и власти Мексики, которые пригласили президента России на инаугурацию избранного главы государства.

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#дмитрий песков
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