Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп сконцентрируется на Китае и сократит поддержку Украины, переложив ее на плечи стран НАТО и Европы. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, цель Трампа заморозить конфликт, а не остановить его.
«Заморозка конфликта — это, по сути, сценарий отложенной войны и сохранение киевского режима... Более того, неприемлем стиль ультиматумов, нагловато-хамоватый: «Либо вы садитесь за стол переговоров, либо — санкции тогда». Поэтому очевидно, что те, кто считали, что Трамп — друг России, который просто отдаст Украину с барского плеча, это ошибка. Поэтому он точно Украину не отдаст», — пояснил эксперт в беседе с RT.В то же время бывший нардеп Украины и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров считает, что единственный способ разрешить украинский конфликт — признать, что его инициатором был Владимир Зеленский. В разговоре с «Известиями» он отметил, что Трамп понимает это и приведет к власти в Киеве тех людей, которые будут согласны с договоренностями между Россией и США.
«Я думаю, что договоренности по вопросу Украины будут достигнуты. Для того, чтобы их реализовать, США нужно контролировать, в том числе, и политическую элиту, которая готова будет готова эти договоренности реализовать. Зеленский точно этого делать не будет. Поэтому смена, условно говоря, демонтаж режима, смена политического режима на Украине, она на самом деле неминуема», — поделился мнением Килинкаров.Читайте также:
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