Стали известны подробности о найденной с переломанными ногами у подъезда женщине

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В Екатеринбурге пьяная женщина вместе с сыном выпрыгнула из окна и переломала ноги. Ее без верхней одежды с ребенком соседи нашли около подъезда дома на улице Опалихинской. О подробностях инцидента стало известно порталу E1.ru.
Мужчина, обнаруживший женщину, вызвал скорую помощь. Пока она ехала, женщину с сыном пустили в подъезд, что бы согреться. Пострадавшая буквально ползла по лестнице в дом.
Оказалось, что она сломала ногу, потому что в алкогольном психозе спрыгнула с мальчиком из окна. Мать увезли в психиатрический диспансер. В свердловском Минздраве сообщили, что ее сыну не понадобилась госпитализации, трав у него не обнаружили.
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Алина Юрчак