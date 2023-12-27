В Кирове мать утопила новорождённых детей в раковине

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В Кирове женщина утопила в раковине двоих новорождённых детей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, трагедия случилась 26 декабря.
Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей. В тот злополучный день она позвонила знакомому и попросила его прийти и помочь с ребятами. В какой-то момент мужчина услышал истошные крики матери из ванной комнаты, а затем шум воды. Когда он открыл дверь, то увидел двух новорождённых детей, которых женщина утопила в раковине.
Выяснилось, что она скрывала беременность от всей семьи, а когда родила, то решила сразу же избавиться от новорождённых мальчика и девочки.
Женщину госпитализировали и поместили под аппарат ИВЛ, объяснить причину своего поступка она не может. В ситуации разбираются следователи.
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Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей. В тот злополучный день она позвонила знакомому и попросила его прийти и помочь с ребятами. В какой-то момент мужчина услышал истошные крики матери из ванной комнаты, а затем шум воды. Когда он открыл дверь, то увидел двух новорождённых детей, которых женщина утопила в раковине.
Женщину госпитализировали и поместили под аппарат ИВЛ, объяснить причину своего поступка она не может. В ситуации разбираются следователи.
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Евгения Парфентьева