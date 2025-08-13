Стали известны подробности российско-белорусских учений «Запад-2025»
На белорусско‑российских учениях «Запад-2025» будет отрабатываться планирование применения комплекса «Орешник», сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По его словам, это важный элемент стратегического сдерживания: республике нужно быть готовой ко всем угрозам на западных и северных рубежах, при этом Беларусь демонстрирует открытость и миролюбие, но «порох всегда надо держать сухим», цитирует слова министра агентство Белта.
Хренин также отметил, что в рамках учений будут проработаны вопросы применения тактического ядерного оружия и схема взаимодействия белорусских и российских подразделений при использовании комплекса «Орешник». Манёвры пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября.
Ранее начальник Генштаба — первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко заявлял, что сценарий учений носит исключительно оборонительный характер и не включает наступательных задач. Хренин сообщил о решении сократить масштабы учений и перенести основные манёвры вглубь страны от западной границы; позднее его помощник Валерий Ревенко уточнил, что число участников планируется уменьшить почти вдвое.
