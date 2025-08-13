Стали известны подробности российско-белорусских учений «Запад-2025»

13 августа 2025, 14:31

Хренин: На учениях «Запад-2025» отработают планирование применения «Орешника»

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На белорусско‑российских учениях «Запад-2025» будет отрабатываться планирование применения комплекса «Орешник», сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.