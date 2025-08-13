В США уточнили место проведения встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – состоится на объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что США столкнулись с трудностями при выборе места для саммита. Организаторы оперативно искали площадку, однако пик летнего туристического сезона на Аляске значительно сократил количество доступных и подходящих для высокого уровня переговоров вариантов.
В связи с этим было принято решение провести саммит на военной базе. Встреча состоится 15 августа.
В Кремле ожидают, что следующая встреча лидеров состоится уже на российской территории, подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков.
