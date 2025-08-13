Достижения.рф

NYT: в Германии смирились с тем, что Киев должен уступить территории РФ

Фото: iStock/alzay

Власти Германии смирились с тем, что Киеву придется уступить территории России для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает New York Times.



В газете пишут, что публично официальные лица ФРГ отказываются от подобных заявлений. В частном порядке в речи властей прослеживается смирение с необходимостью уступок территорий.

«Немецкие официальные лица в публичном пространстве уклоняются от ответа на то, поддержат ли они соглашение..., однако в частном порядке они звучат смирившимися с этой возможностью», — передает издание.

При этом Владимир Зеленский заявлял, что он не пойдет на территориальные уступки.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0