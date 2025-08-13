В Индии назвали российскую систему ПВО С-400 решающим фактором в конфликте с Пакистаном
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 оказала переломное влияние на ход конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх в беседе с The Times of India.
По его словам, наличие этих современных комплексов существенно повысило обороноспособность Нью-Дели.
Также подтверждается, что Индия получила от России С-400 с новейшими ракетами «земля-воздух» 40Н6, способными поражать цели на расстоянии до 400 километров.
Эксперты отмечают, что интерес Индии к европейской военной технике может снизиться в случае предоставления полного доступа к российскому истребителю пятого поколения Су-57, что усилит военно-техническое сотрудничество между странами.
Напомним, что ночью 7 мая Минобороны Индии объявило об операции «Синдур» – ответном ударе по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана после теракта в Пахалгаме.
