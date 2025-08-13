В Индии назвали российскую систему ПВО С-400 решающим фактором в конфликте с Пакистаном

13 августа 2025, 13:47

Маршал Сингх: ПВО С-400 стала решающим фактором в конфликте с Пакистаном

Фото: iStock/AntonMatveev

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 оказала переломное влияние на ход конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх в беседе с The Times of India.