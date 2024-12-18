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Стали известны подробности согласования мирного договора Армении и Азербайджана

Алиев: у Баку и Еревана не согласованы две статьи будущего мирного соглашения
Фото: istockphoto/scaliger

Фото: istockphoto/scaliger

Две статьи мирного договора не согласованы между Баку и Ереваном. Речь идет о присутствии третьих стран на границе и воздержанию от международных исков, заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, стороны добились большого прогресса.


«Из 17 статей этого документа 15 согласовано, осталось 2. Во время моей последней встречи с премьер-министром Армении в Казани то, что я услышал и почувствовал, было то, что эти две статьи не согласованы, но могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия», — сказал азербайджанский лидер.
Мирный договор обсуждается с 2022 года. В прошлом году армянский премьер Никол Пашинян говорил о готовности Еревана признать независимость Азербайджана в границах СССР, а именно, с Нагорным Карабахом.

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#договор
«Кто знает, может быть»: Зеленский допустил, что вернется к роли комика после президентства
Зеленский допустил, что вновь будет «смешить людей» в роли комика
18 декабря 2024, 19:19

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не исключил, что вновь будет комиком после окончания своего президентства. Об этом он заявил в интервью Le Parisien.
«Не знаю, честно, сложный вопрос. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о возможном возобновлении своей карьеры комика.

Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, после чего его ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь.

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#война
#человек
#зеленский
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В ДКЦ в Красногорске провели уже 5,5 тыс. телемедицинских консультаций
18 декабря 2024, 17:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С августа в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске провели около 5,5 тыс. консультаций «врач-врач» и «врач-пациент».
Об этом на круглом столе в ДКЦ рассказал руководитель Центра телемедицины Никита Полищук.

В клинике обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«С момента открытия мы провели порядка 5,5 тыс. консультаций. Наши возможности позволяют оказывать дистанционную помощь пациентам по любым клиническим направлениям. Благодаря современному оборудованию мы можем организовать бесшовные подключения, то есть без установки приложений, с помощью телефона, планшета, компьютера – всего, что есть под рукой. Это очень удобно», – заверил Полищук.
Воробьев, Голикова и Мурашко осмотрели отделения эндокринологии, реанимации, телемедицины клиники и центр клинических состояний, где поговорили с маленькими пациентами, родителями и врачами.

Детский клинический центр открыли в конце августа этого года. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.

Первый центр детской телемедицины Подмосковья на базе ДКЦ позволяет родителям через ЕМИАС запросить онлайн-консультацию врача. А специалисты других подмосковных детских медучреждений могут обсуждать тактику лечения сложных пациентов с коллегами из клиники Рошаля

В ДКЦ собраны все направления медпомощи – 28 профилей. Центр стал координатором всех детских медучреждений Московской области. Вместимость клиники – более 460 коек.

Центр критических состояний помогает контролировать и эффективно маршрутизировать тяжёлых пациентов, например, с заражением крови, множественными травмами и так далее.
«Центр аккумулирует всех тяжёлых детей. Пять минут идет консультация врача бригады, и дальше мы маршрутизируем пациентов, как правило, к себе. В центр критических состояний за время работы поступило порядка 650 вызовов. 484 ребенка мы госпитализировали сюда за счёт санитарной авиации и центра медицины катастроф», – рассказала главврач ДКЦ Татьяна Шаповаленко.
На крыше центра расположена вертолётная площадка для санитарной авиации, что позволяет за 30-50 минут доставлять тяжёлых пациентов из самых отдалённых уголков области. Их встречает многопрофильная команда врачей. После приземления дети попадают в операционную всего за минуту.

Все аппараты в операционном блоке ДКЦ связаны в сеть, чтобы быстро обмениваться данными и выводить информацию на центральный монитор. Врачи выполняют сложные высокотехнологичные операции по всем профилям. Хирургические вмешательства могут транслировать онлайн в любую точку страны.

Также в клинике оборудована робот-ассистированная операционная с роботической системой Senhanse. Она позволяет проводить вмешательства с высокой точностью, минимальным повреждением тканей и кровопотерей. Благодаря этому пациент быстро восстанавливается.

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#телемедицина
#татьяна шаповаленко
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«Обсуждать нечего»: между РФ и Великобританией существует спецканал связи
Посол Келин: между РФ и Великобританией существует спецканал связи
18 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/ffikretow

Между Россией и Великобританией по-прежнему существует канал связи, однако обсуждать по нему нечего. Об этом рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
«Аппаратура спецсвязи, которая стоит в офисе премьер-министра Великобритании, работает, этот канал Кремль — Даунинг-стрит тоже есть. Но обсуждать по нему нечего. У нас настолько разные сейчас подходы и позиции, что нечего обсуждать», — рассказал дипломат.

Он добавил, что между Москвой и Лондоном остаются открытыми другие каналы связи, однако контакты по ним происходят редко.

При этом Келин подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу и использует любую возможность довести свою позицию по всем имеющимся каналам.

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#кремль
#дипломат
#рф
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Спецпосланник Трампа по Украине Келлог может посетить Москву перед поездкой в Киев
Bloomberg: спецпосланник Трампа Келлог может посетить Москву
18 декабря 2024, 16:31

Фото: iStock/ValleraTo

Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, Келлог поездка Келлога в Киев состоится в январе, сразу после инаугурации Трампа и официального назначения представителем Белого дома по Украине.
«Потенциальная готовность Келлога отправиться в Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне целого ряда санкций, введенных против России после февраля 2022 года», — говорится в статье.

Ранее Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. Речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.

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#киев
#рф
#трамп
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Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году
Министр Нанба: Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025
18 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазия просит Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, пишет РИА Новости.
По его словам, все необходимые технические процедуры выполнены со стороны республики. Нанба добавил, что соответствующие заявки направлены в Минэнерго РФ.

Министр заключил, что власти Абхазии пока не получили ответа от России.

Напомним, с 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

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#электричество
#остановки
#министр
#ограничения
#свет
#поставки
#рф
#абхазия
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СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия в правительственном квартале Киева
18 декабря 2024, 14:06

Фото: iStock/Helios8

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале Киева. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские спецслужбы занимаются поиском «запрещенных к обращению предметов) в офисах, многоэтажках, кафе и других зданиях. Также идет проверка местных граждан и досматривают автомобили.

В ведомстве отметили, что во время проведения контрразведывательных мероприятий возможны ограничения передвижения по улицам Киева.

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#убийство
#проверка
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#кафе
#ограничения
#сбу
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Депутат Сергей Миронов раскритиковал работу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
18 декабря 2024, 13:35

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В ходе пресс-подхода представителей фракции «Справедливая Россия — За правду» депутат Сергей Миронов выразил сомнения в адекватности главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Он подверг критике решение о повышении ключевой ставки, назвав его «вредительством» для экономики страны.

По словам Миронова, такая экономическая стратегия не только не способствует росту валового внутреннего продукта (ВВП), но и «гробит экономику» России.

Ранее стало известно, что совет директоров Центрального банка на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение экспертов. По их оценкам, ключевая ставка может достичь уровня от 23% до 25% годовых.

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#ввп
#рф
#цб
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«Опять уши Макрона торчат»: Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии
Алиев заподозрил Макрона в причастности к беспорядкам в Грузии
18 декабря 2024, 12:36

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в события в Грузии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.
По словам Алиева, Макрону «не сидится в своей стране», по этой причине ему обязательно необходимо вмешаться в дела Грузии. Азербайджанский лидер, подчеркнул, что в Грузии действуют различные неправительственные организации, которые финансируются из Запада.

В протестах в Тбилиси определенно виден французский след, заключил Алиев.

Накануне Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из текущего положения. Глава Франции выразил надежду на то, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям госудаства.

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#макрон
#грузия
#франция
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Зеленский: Украина не располагает ресурсами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс
Зеленский признался, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс
18 декабря 2024, 12:14

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

У Киева нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью французской газете Le Parisien.
«Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества», — добавил Зеленский.
Такой ответ украинский политик дал на вопрос о том, к каким компромиссам готов Киев, чтобы завершить военный конфликт.

При этом Зеленский подчеркнул, что официально отказываться от претензий на Крым или Донбасс Украина не намерена.

После начала спецоперации в 2022 году Зеленский отказался от переговоров с Москвой и назвал обязательное условие для завершения конфликта — возврат к границам 1991 года.

Два года спустя в Киеве признали, что данное требование не выполнимо. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины возможность вернуться к границам 1991 года безвозвратно упущена.

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