Стали известны подробности согласования мирного договора Армении и Азербайджана

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Две статьи мирного договора не согласованы между Баку и Ереваном. Речь идет о присутствии третьих стран на границе и воздержанию от международных исков, заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, стороны добились большого прогресса.
«Из 17 статей этого документа 15 согласовано, осталось 2. Во время моей последней встречи с премьер-министром Армении в Казани то, что я услышал и почувствовал, было то, что эти две статьи не согласованы, но могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия», — сказал азербайджанский лидер.Мирный договор обсуждается с 2022 года. В прошлом году армянский премьер Никол Пашинян говорил о готовности Еревана признать независимость Азербайджана в границах СССР, а именно, с Нагорным Карабахом.
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Никита Кротов