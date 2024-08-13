Трамп рассказал Маску об отношениях с Путиным и военных возможностях Украины

Фото: сайт Кремля
Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью Илону Маску в соцсети X, в котором рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, военных возможностях Украины и ядерном арсенале Китая. Беседу в прямом эфире посмотрели более миллиона человек, затронуты были все основные вопросы.
Трамп заявил, что надеется вновь наладить контакт с Путиным ради пользы для Вашингтона. По его словам, он «очень хорошо знает Путина» и ранее у них были хорошие отношения. Политик добавил, что российский лидер является отличным переговорщиком.
Также Трамп высказался по поводу военных возможностей Украины. По его словам, Киеву не хватает военнослужащих, чтобы продолжать боевые действия с ВС РФ. Кандидат в президенты США подчеркнул, что ответственность за конфликт между Украиной и Россией лежит на нынешнем главе Штатов Джо Байдене, который начал «говорить глупости» в конце 2021 и начале 2022 года вместо того, чтобы начать переговоры с Путиным.
Во время разговора с Маском Трамп уделил особое внимание отношениям США и Китая. Он считает, что Байден сделал все, чтобы сблизить Россию и Китай, и теперь эти отношения представляют серьезную угрозу для Вашингтона. По мнению Трампа, Китай в состоянии догнать Россию и США по объемам ядерного вооружения. Политик считает, что Штатам необходим «умный президент», который сможет выстроить нормальные отношения с двумя этими странами.
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Также Трамп высказался по поводу военных возможностей Украины. По его словам, Киеву не хватает военнослужащих, чтобы продолжать боевые действия с ВС РФ. Кандидат в президенты США подчеркнул, что ответственность за конфликт между Украиной и Россией лежит на нынешнем главе Штатов Джо Байдене, который начал «говорить глупости» в конце 2021 и начале 2022 года вместо того, чтобы начать переговоры с Путиным.
Во время разговора с Маском Трамп уделил особое внимание отношениям США и Китая. Он считает, что Байден сделал все, чтобы сблизить Россию и Китай, и теперь эти отношения представляют серьезную угрозу для Вашингтона. По мнению Трампа, Китай в состоянии догнать Россию и США по объемам ядерного вооружения. Политик считает, что Штатам необходим «умный президент», который сможет выстроить нормальные отношения с двумя этими странами.
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Элина Позднякова