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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет вопросом общей сельскохозяйственной политики ЕС, передает РИА Новости.
По его словам, самые трудные переговоры с Киевом будут по аграрному вопросу.
Также МИД Польши считает, что худшим для Киева будет разграбление помощи со стороны западных стран.
Ранее агентство France Press сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз начнутся 25 июня.
До этого, 21 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение ЕС с участием Украины и Молдовы окажет негативное влияние на будущее сообщества.
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«Там вы видите гигантские фермы, размером с фермы в Техасе, на очень плодородных землях. Это будет проблемой длВ Германии призвали к введению условия для пребывания украинцев в странея всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза, и мы должны найти креативные решения», – отметил он.
Также МИД Польши считает, что худшим для Киева будет разграбление помощи со стороны западных стран.
Ранее агентство France Press сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз начнутся 25 июня.
До этого, 21 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение ЕС с участием Украины и Молдовы окажет негативное влияние на будущее сообщества.
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Александр Климов