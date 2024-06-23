На Украине назвали виновника провала ВСУ близ Торецка

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Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля в провале под Торецком. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.
«По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе», – написала Безуглая.
Депутат заявила, что планирует направить соответствующий запрос по поводу его командировок. Кроме того, она опубликовала фотографию Содоля в ресторане. На снимке он держит стакан и смеется.
Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР).
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Александр Климов