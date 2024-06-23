В Германии призвали к введению условия для пребывания украинцев в стране

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Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александр Добриндт призвал к введению условий для пребывания украинцев в Германии, передает ТАСС.
«Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе», – отметил Добриндт.
По его словам, принцип должен быть применен по всей стране – работа в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины. Он назвал выплаты украинским беженцам со стороны государства чрезвычайной мерой.
Ранее сообщалось, что Польша решила прекратить выплачивать помощь украинским беженцам в связи с использованием их «не по назначению».
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Александр Климов