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Заместитель начальника военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба Яга» в Курской области. Сообщение об этом было опубликовано в его Telegram-канале.
Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» проделали хорошую работу. По его словам, они уничтожили и несколько гексакоптеров «Баба Яга».
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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«В общей сложности участок наш остается стабильным. Противник там где-то пытается закрепиться, где находим его – уничтожаем», – заключил он.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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Александр Климов