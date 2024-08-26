Стали известны потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

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Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту, две компании и один гражданин признаны пострадавшими. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов.
ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика», Минобороны и еще пять компаний требуют от 12 ответчиков компенсации материального и психологического ущерба. Отмечается, что эти лица и организации считаются гражданскими истцами по уголовному делу. Заявленные суммы не уточняются.
Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик и загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона.
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Александр Климов