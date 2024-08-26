Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стали известны потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Стали известны потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту признаны МО РФ
26 августа 2024, 04:45
Фото: istockphoto/gutaper

Фото: istockphoto/gutaper

Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту, две компании и один гражданин признаны пострадавшими. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов.


ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика», Минобороны и еще пять компаний требуют от 12 ответчиков компенсации материального и психологического ущерба. Отмечается, что эти лица и организации считаются гражданскими истцами по уголовному делу. Заявленные суммы не уточняются.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик и загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона.

Читайте также:

Проезд по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут

В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ на курском направлении

Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях
#минобороны рф
#компенсация
#терроризм
#крымский мост
В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
Депутат Государственной Думы Гусев: США руками Франции взяли Дурова в заложники
26 августа 2024, 04:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев считает, что США приказали Франции задержать основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости. По его мнению, Вашингтон хочет получить «информационный контроль» над мессенджером.
«Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram», – подчеркнул парламентарий.

Назвав арест Дурова прецедентом, депутат предположил, что завтра США начнут «без причин арестовывать кого захотят», и добавил, что Россия должна встать на защиту Дурова.

Ранее администрация мессенджера Telegram выступила с заявлением по поводу задержания Дурова, выразив надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Читайте также:

Госдума обратилась к МИД России на фоне ареста Дурова

Дуров знал о возможном задержании французскими властями

Стало известно о возможном введении европейских санкций против Telegram
#россия
#сша
#франция
#telegram
#арест
#задержание
#госдума
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-премьер допустил переговоры между РФ и США по Украине
26 августа 2024, 03:32

Фото: istockphoto/Diy1

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москва и Вашингтон проведут переговоры по Украине. Заявления бывшего премьер-министра Степашина цитирует ТАСС.
«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», – допустил он.

Когда выборы в США закончатся, очевидно, что переговоры должны состояться. На данный момент в Европе нет переговорщика. Поэтому внешняя денежная и военная политика фактически решается только Госдепартаментом США, добавил он.

Степашин считает, что США были бы заинтересованы в переговорах, потому что они не заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что секретные переговоры между Россией и Украиной были приостановлены. Делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, но их отменили из-за нападения Киева на Курскую область.

Читайте также:

Экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом

Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной

Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР
#курская область
#сша
#украина
#россия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
Замглавы МИД Бигвава: Россия признала неизависимость Абхазии и защитила
26 августа 2024, 03:08

Фото: iStock/rarrarorro

Решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик, заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Слова Бигвавы цитирует РИА Новости.
Бигвава отметил, что 16 лет назад Абхазия получила возможность заявить о себе как о государстве на мировой арене. После того как Россия признала Республику Абхазия, примеру Москвы последовали и другие страны-члены ООН. Сегодня Абхазия связана с этими государствами межгосударственными отношениями, отметил дипломат.

Ранее Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. С такими заявлениями выступила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Москва готова оказать всестороннее содействие развитию диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, установлению мира в регионе и решению накопившихся проблем.

Читайте также:

В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию

Грузия решила вернуть Абхазию и Южную Осетию

Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
#мария захарова
#мид рф
#абхазия
#южная осетия
#грузия
#россия
#защита
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа столкновний между Израилем и «Хезболлой»
Гутерриш призвал Израиль и «Хезболлу» к снижению напряженности конфликта
26 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации выразил ростом числа столкновений между Израилем и ливанской «Хезболлой» и призвал стороны конфликта к деэскалации, информирует ТАСС.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш выразил надежду на деэскалацию конфликта между двумя сторонами.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что его организация готова использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.

Читайте также:

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу после ракетной атаки

«Хезболла» заявила о поражении 11 военных целей на территории Израиля

«Хезболла» обстреляла Израиль 50 ракетами
#оон
#израиль
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд продлил срок содержания Дурова под стражей
AFP: суд продлил Дурову срок содержания под стражей
26 августа 2024, 01:01

Фото: istock/OlFedv

Суд Франции продлил срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан в парижском аэропорту. Об этом информирует AFP в социальной сети X.
В публикации уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции».

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. Французские судебные власти заявили, что Дуров является соучастником незаконных действий, производимых при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции

Госдума обратилась к МИД России на фоне ареста Дурова

Дуров знал о возможном задержании французскими властями
#франция
#арест
#суд
#павел дуров
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Россия»: на Западе признали, кто может вернуть экипаж Starliner кроме Маска
Маск: кроме SpaceX вернуть экипаж Starliner с МКС могла бы только Россия
26 августа 2024, 00:57

Фото: istock/3DSculptor

Если бы не компания SpaceX, то вернуть экипаж CST-100 Starliner с МКС обратно на Землю могла бы только Россия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х. По его мнению, лишь Роскосмос смог бы доставить астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс домой, если бы не было его компании.
«Единственный другой вариант — Россия», — ответил он в комментариях под постом с вопросом, какие еще есть способы вернуть экипаж.
Ранее сообщалось, что оба астронавта смогут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле Crew-9, хотя до этого сроки назначали на 26 июня, а еще раньше — 18 июня. В изначальных планах время пребывания экипажа на орбите составляло лишь восемь дней.

Корабль Starliner разработки NASA и Boeing хотели сертифицировать для регулярных полетов экипажей к МКС.

Читайте также:

В США прошел первый запуск космического корабля Starliner с экипажем

НАСА в очередной раз перенесло дату запуска Crew Dragon с участием россиянина

«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах
#сша
#россия
#мкс
#соглашение
#корабль
#разработки
#роскосмос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о последствиях задержания Дурова для отношений России и Франции
WSJ: задержание Дурова обострило напряженность в отношениях Москвы и Парижа
26 августа 2024, 00:20

Фото: соцсети Павла Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова усилило напряженность в отношениях между Россией и Францией, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).
Французский чиновник, беседовавший с изданием на условиях анонимности, заявил, что предприниматель является ценным активом для западных спецслужб. По его словам, спецслужбы заинтересованы в аресте Дурова, поскольку он может взламывать программы для обмена зашифрованными сообщениями.

Автор публикации отметил, что причиной ареста бизнесмена стали жалобы президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что его страна является мишенью для российских операций. Он уверен, что этот инцидент негативно скажется на отношениях между Москвой и Парижем.

24 августа стало известно, что Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские судебные власти заявили, что российский предприниматель и программист был причастен к незаконной деятельности.

Читайте также:

Зачем французы арестовали Павла Дурова: что известно, причины, будущее Telegram

Юрист дал оценку делу Дурова

Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram
#франция
#россия
#эммануэль макрон
#арест
#задержание
#telegram
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни
Начальник отдела безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил высший орден
25 августа 2024, 23:34

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров удостоился высшей наградой республики – ордена Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР – ордена Кадырова!» – подчеркнул Дудаев.

Министр добавил, что Адам – патриот своей страны, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

Ранее Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны России. Несколько недель назад он занял пост начальника службы безопасности главы республики.

Читайте также:

Жена сенатора Керимова получила орден «За заслуги перед Дагестаном»

Лаврова наградили орденом Жеребца

Путин вручил награду молдавскому депутату
#награда
#чечня
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине призвали к жесткому регулированию Telegram после ареста Дурова
Депутат Рады Юрчишин: Украине следует ввести жесткое регулирование Telegram
25 августа 2024, 23:21

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова, призвал к жесткому регулированию мессенджера. Его слова цитирует издание «Страна.ua».
«Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», – отметил парламентарий.

Он добавил, что срок принятия этого решения наступило еще в 2022 году.

В марте Юрчишин пожаловался, что руководство Telegram отказывается блокировать российские каналы. Это привело к проблемам с ограничением деятельности мессенджера в стране. Тогда депутат выразил мнение, что запрет мессенджеров в Украине не нарушит свободу слова.

Читайте также:

Депутат ГД Горелкин: К задержанию Дурова причастны американские власти

«Тайная встреча» Дурова и Путина в Баку: О чем договорились, что будет с Telegram

«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
#украина
#telegram
#верховная рада
#мессенджеры
#депутат
#павел дуров
#задержание
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф