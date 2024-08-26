Стали известны потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Если бы не компания SpaceX, то вернуть экипаж CST-100 Starliner с МКС обратно на Землю могла бы только Россия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х. По его мнению, лишь Роскосмос смог бы доставить астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс домой, если бы не было его компании.