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Проезд по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут

22 августа 2024, 14:37
Фото: istockphoto/gutaper

Фото: istockphoto/gutaper

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в этот четверг, 22 августа, приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация». О перекрытии движения объявили утром, в 10:36.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указывалось в сообщении.
Спустя 45 минут, в 11:20, сообщили о возобновлении движения по переправе. На данный момент проезд по Крымскому мосту открыт.



Также отмечается, что по данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди стоят 70 автомобилей, а со стороны Керчи 855 машин. Приблизительное время ожидания прогнозируют в три часа.

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Таксист сбил девушку в Санкт-Петербурге, посадил в машину и куда-то увез
22 августа 2024, 13:38

Фото: istockphoto / Apriori1

В Санкт-Петербурге, на Лермонтовском проспекте, водитель такси сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы рассказали об этом изданию «Фонтанка.ру».
По информации издания, около 10:40 в районе гостиницы «Азимут» водитель такси сбил девушку и посадил её в свой автомобиль. Затем он повёз её в неизвестном направлении.

«На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, как девушка перебегает дорогу в неположенном месте, не посмотрев по сторонам. Водитель такси не успел вовремя затормозить и сбил её. После этого он посадил девушку в автомобиль и уехал», — сообщили в РИА Новости.

Причины произошедшего выясняются.

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Россиянин устроил скандал на похоронах бойца СВО
В Башкирии россиянин-фермер сорвал похороны бойца СВО
22 августа 2024, 13:11

Фото: istockphoto/dragana991

Похороны бойца СВО сорвал россиянин-фермер из Башкирии, передает издание «Башинформ», публикуя кадры скандала. Уточняется, что мужчина потребовал от участников траурного мероприятия закопать обратно могилу, которую уже вырыли.
«Это мое место, я буду хоронить здесь маму», — передала его слова сестра погибшего бойца.

По словам племянника почившего военного, фермера «боится вся деревня». Родственник участника спецоперации считает происходящее позором.

Местные власти уже сообщили, что действия фермера неправомерные. Могилу вырыли заново, а фермер теперь интересует стражей порядка.

Ранее сообщалось, что свиньи испортили захоронения участников СВО в Новосибирске. По данным журналистов, животные убежали с фермерского участка, где производится колбаса. В сельсовете пообещали отстреливать свиней.

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Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске возросло до 47 человек
22 августа 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Distortion Media

Количество пострадавших в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, возросло до 47 человек.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель регионального Минздрава. По уточнённым данным, пострадали 47 пожарных, из которых 15 госпитализированы в медицинские учреждения. Остальных после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Утром 18 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. В городе был объявлен режим ЧС. В настоящее время угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты ликвидирована.

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#чс
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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Кизеле
22 августа 2024, 13:02

Фото: istockphoto / Akintevs

Прокуратура начнёт проверку в связи со взрывом газовоздушной смеси, который произошёл в Пермском крае. Об этом сообщили в Известиях.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси в доме по улице Ленина, 34 в Кизеле пострадал один человек. Его госпитализировали. Остальные жильцы были эвакуированы.

«На место происшествия выехал заместитель краевого прокурора Алексей Иванов, а также руководство прокуратуры Кизела и представители других правоохранительных органов. Кроме того, в доме находятся экстренные службы. Краевая прокуратура следит за временным размещением жильцов дома и оказанием им социальной поддержки», — сообщили в ведомстве.

МЧС Пермского края сообщило, что из дома были эвакуированы 16 человек. Также было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как специалисты эвакуируют жителей дома, а у дома стоят несколько пожарных машин.

Хлопок газовоздушной смеси в Кизеле произошел сегодня. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что держит ситуацию под контролем.

В региональном МЧС рассказали, что из-под завалов спасли мужчину. Из смежной квартиры вывели двух детей. Из-за взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Пожара не было. По данным источника СМИ, пострадали два человека.

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#дома
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Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку
22 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за получение взятки. Задержание фигуранта подтверждено министерством, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы уголовного дела. Отмечается, что Журавлев вину признал, следователям оказывается всяческое содействие.
«Продлить срок содержания под стражей Журавлева Дмитрия Владимировича, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до 4 ноября 2024 года», — говорится в судебном решении.

Ранее сообщалось, что на гражданина Белоруссии в России завели уголовное дело по факту ложного доноса. Мужчина крупно проигрался, а вину хотел списать на неких башкирских воров. Сейчас во всем разбираются следователи.

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#уголовное дело
#новости
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Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане
22 августа 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев, выступающий в октагоне под флагом Великобритании, попал в ДТП в родном Дагестане. Авария произошла на трассе Хасавюрт — Кизляр.
Мокаев ехал по шоссе за рулём автомобиля Mercedes-AMG A 35 AMG, сообщает телеграм-канал SHOT. Вместе с ним на пассажирском сидении ехал его друг. На повороте спортсмен не справился с управлением, и машина улетела в кювет. К счастью, и Мокаев, и его приятель избежали серьёзных травм. Местные жители помогли им выбраться из машины.

В 2023 году Мухаммад Мокаев попросил журналистов не упоминать, что он родился в России, хотя является уроженцем дагестанского Буйнакска. В Великобритании, которую боец представляет, он живёт с 12 лет. В нынешнем году закончился его контракт с UFC, после чего Мокаев покинул промоушен Даны Уайта.

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#дагестан
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На юго-востоке Москвы в аквапарке произошёл пожар
22 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto / Paha_L

В аквапарке «Фэнтази», расположенном на юго-востоке Москвы, произошёл пожар. По информации от сотрудницы водного парка, персонал был эвакуирован из здания, сообщили в РИА Новости.
«Аквапарк закрыт по техническим причинам. Сегодня произошёл пожар, персонал был эвакуирован, посетители в это время отсутствовали», — сообщили в аквапарке.

Как сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России, пожар был успешно ликвидирован спасателями на юго-востоке Москвы.

«Возгорание произошло в трёхэтажном здании аквапарка. Около 100 человек самостоятельно покинули здание до прибытия специалистов МЧС России. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, возгорание было быстро потушено на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

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Проиграл: против белоруса открыли дело о ложном доносе
Mash Batash: против белоруса завели дело о ложном доносе
22 августа 2024, 12:25

Фото: istockphoto/blinow61

Белорус проиграл миллион в Гомеле, а потом выдумал историю про неких воров из Башкирии, сообщает Mash Batash.
Как уточняют журналисты, мужчина должен был приобрести товар в Башкирии для семейной торговой точки, а в итоге все оставил в казино. Сказать о своем проигрыше родне он побоялся, а когда все же доехал до Башкирии спрятал планшет и телефон в багажник, заявив про кражу правоохранителям. Открыто уголовное дело по статье о ложном доносе.

Ранее сообщалось, что мужчина умер в Казани после похмельной капельницы, сейчас следователи разбираются в подробностях случившегося. Открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Самолет рейсом Хабаровск — Москва с задымлением готовится сесть в Шереметьево
22 августа 2024, 12:08

Фото: istockphoto / rebius

Самолёт, выполняющий рейс Хабаровск — Москва, готовится совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление. Об этом сообщили в ТАСС.
Подробности инцидента пока не сообщаются.

«Самолёт, на котором произошло задымление, направляется в Москву. По информации экстренных служб, воздушное судно должно совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы», — поделились в ведомстве.

Экипаж самолёта сообщил о задымлении на борту и запросил поддержку при посадке.

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#шереметьево
#судно
#мошенничество
#самолёты
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