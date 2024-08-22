Проезд по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в этот четверг, 22 августа, приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация». О перекрытии движения объявили утром, в 10:36.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указывалось в сообщении.Спустя 45 минут, в 11:20, сообщили о возобновлении движения по переправе. На данный момент проезд по Крымскому мосту открыт.
Также отмечается, что по данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди стоят 70 автомобилей, а со стороны Керчи 855 машин. Приблизительное время ожидания прогнозируют в три часа.
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