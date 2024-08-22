В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ на курском направлении

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Боевики ВСУ за сутки потеряли более 300 единиц живой силы, а также 23 единицы техники, включая три танка, передает Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что бойцами ВС РФ отражены атаки в направлении Комаровки и Малой Локни, а также сорваны попытки противника атаковать в направлении Коренево, Мартыновки, Ольговки, Кремяного, Поречного и Русского.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что пленный боевик ВСУ рассказал о задачах украинских военных под Курском.
С утра, 6 августа, украинская армия попыталась прорваться вглубь территорий РФ. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.
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Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что пленный боевик ВСУ рассказал о задачах украинских военных под Курском.
С утра, 6 августа, украинская армия попыталась прорваться вглубь территорий РФ. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.
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Никита Кротов