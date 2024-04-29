Во Франции заявили о вере в эффективность антироссийских санкций

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Глава министерства экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что продолжает верить в эффективность санкций против России, передает агентство ТАСС.
«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», – заявил чиновник.
По его словам, нынешний рост российской экономики обусловлен военными расходами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика может вырасти более чем на 3% по итогам этого года.
До этого Министерство экономического развития повысило прогноз роста ВВП на этот год с 2,3 до 2,8 %.
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