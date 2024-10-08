Стали известны причины обновления ядерной доктрины

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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в концептуальном, политическом и военно-техническом аспектах ядерные государства НАТО, а также сам альянс, провозгласивший себя ядерным, увеличивают значение ядерного оружия в своей стратегии.
Ранее сообщалось, что корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.
До этого президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Глава государства отметил, что нападение на Российскую Федерацию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
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Ранее сообщалось, что корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.
До этого президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Глава государства отметил, что нападение на Российскую Федерацию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
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Дарья Осипова