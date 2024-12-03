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Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО вопреки незаинтересованности альянса только ради сохранения власти. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, торг — единственная возможность украинской власти продолжать существовать, учитывая ее нелегитимность.
«Для текущего украинского руководства торг — это единственная опция, чтобы продолжать свое существование в условиях нелегитимности, постоянных проблем, которые они, безусловно, испытывают на поле боя, постоянного военного давления. <...> НАТО — не благотворительная организация, это Североатлантический альянс, где под ведущей ролью США формируется в том числе ядерный зонтик, зонтик безопасности над всеми государствами–членами блока», — пояснил он в беседе с «Известиями».Незадолго до этого МИД Украины заявило, что Киев отказывается от любых альтернатив вступлению в НАТО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, украинская сторона будет против любых гарантий безопасности, кроме полноправного членства в НАТО.
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