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Депутат Шеремет: слова Зеленского в адрес РФ являются хамством и деградацией

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией, хамством и необразованностью оскорбление Владимира Зеленского в адрес РФ.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес Российской Федерации.

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — обратил внимание Михаил Шеремет.



Депутат Госдумы полагает, что Владимир Зеленский высказался подобным образом не от большого ума и это доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что не слышал оскорбления Владимира Зеленского в адрес РФ.

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Fox News: Трамп предупредил Трюдо о возможности сделать Канаду 51-м штатом США
03 декабря 2024, 11:00

Фото: istockphoto/Ahmed Zaggoudi

Если экономика Канады не выдерживает новых тарифов, возможно, стране стоит стать 51-м штатом США. Об этом на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, присутствовавшие при разговоре. В публикации утверждается, что Трамп сообщил главе канадского правительства, что введёт ввозные пошлины в размере 25% на все товары из Канады после своей инаугурации в том случае, если Оттава не сумеет решить проблему нелегальной миграции.

По данным источников, бывший и будущий американский президент заявил Трюдо, что Канада «подвела» соседнюю страну, позволив большому количеству наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Кроме того, Трамп напомнил о дефиците торгового баланса двух стран в размере около 100 миллиардов долларов, который следовало бы уменьшить.

Когда премьер сказал, что ввозные пошлины в 25% разрушат канадскую экономику, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, а самому Трюдо — его губернатором. Эти слова вызвали нервный смех у представителей канадской делегации, сообщают источники.

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#трамп
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Почему бы не поддержать немцев, спросили Шольца после его послания Путину
Журналист Боуз напомнил Шольцу о немецком народе после его послания Путину
03 декабря 2024, 10:17

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Ирландский журналист Чей Боуз критично оценил послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путина о продолжении поддержки Германией Украины.
Канцлер ФРГ накануне опубликовал обращение к президенту России, в котором заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине.

«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — написал репортёр в своей социальной сети Х.

Боуз также поинтересовался, когда будет обнародована правда о «Северных потоках», поврежденных союзниками Шольца, что разрушило промышленность Германии.

Россия неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия на Украину и подготовка военных специалистов только затягивают конфликт, ведут к человеческим жертвам и ставят мир перед угрозой третьей мировой войны.

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Лукашенко предложил новому министру навести порядок или умереть
03 декабря 2024, 08:59

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры Руслана Чернецкого. Он поручил чиновнику как можно быстрее навести порядок в этой сфере.
Белорусский лидер, в частности, отметил, что качество кинематографа в республике значительно снизилось по сравнению с советским периодом, передаёт информационное агентство БелТА.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — сказал президент.

Вместе с тем, Лукашенко отметил, что новое назначение не связано с тем, что предшественник Чернецкого Анатолий Маркевич не справлялся со своими обязанностями. По словам главы государства, тот пришёл из совершенно другой сферы и ему было трудно на этой должности.

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Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому свойственно не признавать свои ошибки
03 декабря 2024, 08:29

Владимир Зеленский (Фото: kremkin.ru)

Украинский президент Владимир Зеленский сейчас говорит об уступках ради мирного урегулирования конфликта и о возвращении Крыма дипломатическим путём. При этом он никогда не признаёт своих ошибок.
Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в эфире YouTube-канала Александра Шелеста*. По его мнению, глава киевского режима абсолютно не приемлет критику и не желает признавать поражения, особенно такие масштабные.

Парламентарий считает, что любую ситуацию в нынешней Украине либо ту, которая сложится в ходе возможных будущих переговоров, Зеленский в любом случае будет представлять как свою победу. Украинские СМИ будут транслировать его точку зрения населению, чтобы всех убедить в его правоте.

По словам Дмитрука, на Украине никому не позволяется выступать и выражать свою точку зрения по поводу хода боевых действий. Если какой-то политик начинает пользоваться доверием граждан, он тут же исчезает из публичного пространства, заключил депутат.

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* Признан иноагентом в РФ
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Володин предупредил о последствиях помилования Байденом своего сына
Володин: помилование Байденом своего сына подорвало авторитет власти США
03 декабря 2024, 08:14

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Решение действующего американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера подрывает авторитет президентской власти в США. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, другие страны регулярно слышат от США высказывания о правовом государстве и какими должны быть стандарты демократии. При этом многие обвиняются в отсутствии такой демократии, как в Америке и несоблюдении прав человека, как в США.

«Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Байден утверждал, что не станет вмешиваться в дело своего сына и не будет препятствовать правосудию, но соврал.

Подобное решение действующего президента подрывает авторитет власти США, а чтобы его восстановить в глазах американцев и всего мира, потребуются десятки лет, заключил Володин.

Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.

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В США анонсировали новые санкции против России
Белый дом сообщил, что США введут новые санкции против России
03 декабря 2024, 05:36

Фото: iStock/syahrir maulana

Белый дом анонсировал введение дополнительных санкций против России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, новые меры будут предприняты в рамках стратегии поддержки Украины, которую Джо Байден намерен усилить до окончания своих полномочий, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций», — подчеркивается в заявлении Салливана.
Среди запланированных шагов уже было объявлено о разрешении на использование Украиной дальнобойных американских ракет для ударов по территории России. Новые санкции станут частью комплексного подхода Вашингтона по увеличению давления на Москву.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО. Также был опубликован план посланника Трампа по Украине.

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#сша
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Пентагон сообщил, что США задействовали канал связи с Россией по Сирии
03 декабря 2024, 04:27

Фото: iStock/ e-crow

Пентагон сообщил, что американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии.
Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что командующий операцией «Непоколебимая решимость» проверил функционирование канала, учитывая близкое расположение американских и российских сил в регионе.

«Как я понимаю, командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией «Непоколебимая решимость» использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи, учитывая то обстоятельство, что наши силы в Сирии действуют географически довольно близко друг к другу», — передает слова Райдера ТАСС.
Райдер подчеркнул, что механизм связи используется для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности. Подробности контактов не раскрываются, но представители США заверили, что продолжат поддерживать связь с Россией и другими странами региона для мониторинга ситуации.

Линии связи между Россией и США в военной сфере остаются открытыми с июня 2023 года, когда Райдер также упоминал их важность для предотвращения ошибок при совместных действиях в Сирии.

Ранее «Радио 1» передавало, что сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

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#сша
#военные
#пентагон
#сирия
#россия
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В Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО
В Брюсселе заявили, что в 2024 году не назовут Украине сроков приема в НАТО
03 декабря 2024, 03:15

Фото: iStock/RomanBabakin

Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса.
Как сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, и излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.

Министры сосредоточатся на других аспектах сотрудничества и безопасности.

«Вопрос о сроках приема в альянс сейчас не может быть решен в принципе, поэтому никаких четких сроков министры не назовут. Украинская сторона зря педалирует сейчас эту тему», — уверенно заявил дипломат.
Первого декабря Владимир Зеленский заявлял, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории.

Однако на следующий день бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины.

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#политика
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В КНР немецких журналистов вытолкали из зала после критики Бербок
Handelsblatt: журналистов из ФРГ вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
03 декабря 2024, 03:12

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетила Китай, где провела переговоры с главой китайского МИД Ван И. Беседа длилась почти три с половиной часа, но обсуждение украинского конфликта сопровождалось инцидентом: немецких журналистов вывели из зала до завершения выступления Бербок, сообщает Handelsblatt.
«Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна», — сообщает газета.
В ходе переговоров Бербок обвинила Китай в поддержке России в рамках специальной военной операции, включая поставки дронов и оружия, что, по ее словам, противоречит интересам Европы. Китай отверг эти обвинения, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Согласно заявлению китайского МИД, Ван И подчеркнул важность продвижения мирных переговоров и отметил, что двусторонние отношения не должны зависеть от третьих сторон. Он добавил, что различия между странами не должны мешать их сотрудничеству.

Ранее «Радио 1» передавало, что Китай изучает способы ослабления санкций на примере России.

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