Владимир Зеленский
Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией, хамством и необразованностью оскорбление Владимира Зеленского в адрес РФ.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес Российской Федерации.
Депутат Госдумы полагает, что Владимир Зеленский высказался подобным образом не от большого ума и это доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что не слышал оскорбления Владимира Зеленского в адрес РФ.
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«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — обратил внимание Михаил Шеремет.
Депутат Госдумы полагает, что Владимир Зеленский высказался подобным образом не от большого ума и это доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что не слышал оскорбления Владимира Зеленского в адрес РФ.
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Ольга Енгалычева