Минфин США: выпущена лицензия, разрешающая операции в отношении Сирии

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В США выпущена лицензия, которая разрешает операции в отношении Сирии, ранее заблокированные Вашингтоном. Об этом сообщает американский Минфин в своем докладе.
«За исключением случаев, предусмотренных в пункте настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены», — говорится в документе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новые 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. Свое стремление американский лиде объяснил тем, что с ЕС вести дела сложно, а переговоры безрезультатны.
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Иван Мусатов