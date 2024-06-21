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Развертывание противопехотных мин на границе с Калининградом является очередной провокацией со стороны Польши, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Правительство Польши настроено воинственно. При помощи военных угроз и полномасштабных учений оно пытается «задушить» Россию в Балтийском море. Размещение противопехотных мин на границах также будет представлять большую опасность для мирных граждан РФ, сообщает эксперт.
В конце мая депутат польского сейма Михал Дворчик заявлял, что Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и активно применять их на границе с Россией.
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«Калининград уже давно является мишенью западных держав из-за своей стратегической географии, которая позволяет Москве удерживать военные позиции в Балтийском море», —резюмирует аналитик.
В конце мая депутат польского сейма Михал Дворчик заявлял, что Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и активно применять их на границе с Россией.
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