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Доверия к западным СМИ нет, однако их сообщения намекают, что США действительно намерены давить на Украину для скорейшего прекращения конфликта. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя статью The Wall Street Journal о планах Киева объявить о готовности к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация с Тайванем и война на Ближнем Востоке приводят Вашингтон к пониманию, что он не справляется с противостоянием на три фронта.
«В этом смысле можно говорить о том, что новая администрация США будет подталкивать Зеленского к новой риторике. На мой взгляд, сегодня еще не существует четко выверенного плана Трампа по украинскому вопросу. Все, о чем говорят на эту тему, — противоречащие друг другу сообщения, что свидетельствует о том, что Трамп еще не определился по Украине, он только изучает матчасть», — поделился эксперт в беседе с RT.Тем временем другое западное СМИ, агентство Bloomberg, пишет, что НАТО признает скорое начало переговоров. Как сообщают argumenti.ru, американское издание заявляет о старте мирного урегулирования в ближайшее время.
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