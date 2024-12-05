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Украинский конфликт завершится, когда этого захочет Вашингтон, а мнение простых украинцев его не интересует, заявил в соцсетях норвежский профессор Гленн Дизен. По его словам, американские власти не отказались от своих планов в отношении Украины.
«Большинство украинцев хотят начала мирных переговоров, но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую», — сказано в публикации.
Дизен добавил, что с такими друзьями и врагов не надо. Российские власти не раз заявляли, что поставки вооружений киевскому режиму лишь затягивают конфликт. Отмечалось, что американская сторона реализует свою стратегию «до последнего украинца».
Ранее военный эксперт высказался на тему атаки со стороны Украины российского полигона в Астраханской области.
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Никита Кротов