Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского

«Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского

Политолог Михайлов: правление Зеленского закончится разделом Украины
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Правление Зеленского закончится разделом Украины, но этот вопрос будут решать с тем, кто придет ему на смену. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, сейчас Зеленский абсолютно непопулярно не только на Западе, но и среди украинского народа.
«Та часть Украины, которая может остаться как некое подобие государства, явно не примет Зеленского как лидера, потому что именно он довел Украину до нынешнего состояния. То, что раздел Украины состоится, — я согласен. Запад все больше пишет правильных публикаций и готовит Украину к тому, что она проиграла», — отметил он в беседе с RT.
Тем временем политолог Юрий Светов считает, что на данный момент отсутствуют какие-либо предпосылки к началу мирных переговоров России и Украины. В разговоре с «Вечерней Москвой» он пояснил, что от украинской власти изо дня в день звучат соверешенно разные заявления, включая сканадальные слова Зеленского о том, что Россию нужно «послать на три буквы».



По словам Светова, ключевой вопрос сейчас — это освобождение Курахово и Покровска.
«Все решается на поле, а не в этой ситуации междуцарствия, когда Байден еще не ушел, а Трамп не пришел. Когда мы услышим лично от действующего президента Дональда Трампа предложения о перемирии и его условиях, тогда их и нужно будет обсуждать. Но на текущий момент обсуждать нечего», — подчеркнул политолог.
​Читайте также:

​На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине

На Украине могут начать мобилизацию женщин

«Никаких компромиссов»: На Украине исключили уступки территорий России
#конфликт
#политолог
#запад
#байден
#трамп
На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине
Профессор Дизен: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США
05 декабря 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Украинский конфликт завершится, когда этого захочет Вашингтон, а мнение простых украинцев его не интересует, заявил в соцсетях норвежский профессор Гленн Дизен. По его словам, американские власти не отказались от своих планов в отношении Украины.
«Большинство украинцев хотят начала мирных переговоров, но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую», — сказано в публикации.

Дизен добавил, что с такими друзьями и врагов не надо. Российские власти не раз заявляли, что поставки вооружений киевскому режиму лишь затягивают конфликт. Отмечалось, что американская сторона реализует свою стратегию «до последнего украинца».

Ранее военный эксперт высказался на тему атаки со стороны Украины российского полигона в Астраханской области.

Читайте также:

Подоляк: В Курской области начался военный «движ»

«Двойник Жириновского» получит в зону СВО квадроциклы и другую помощь от ЛДПР

Силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS
#мир
#украина
#сша
#война
#россия
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
Капитан Дандыкин: полигон Капустин Яр надежно защищен от атак боевиков ВСУ
05 декабря 2024, 15:48

Фото: istockphoto/bpawesome

Атакованное боевиками ВСУ место запуска российской системы «Орешник» — полигон Капустин Яр в астраханском регионе, имеет высокий уровень защиты, заявил «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин. Собеседник прокомментировал очередной удар со стороны дронов противника.
«У них еще не остыло после «Орешника». (...) Очевидно, что этот полигон защищен, что и было продемонстрировано в результате отражения этой атаки. Это большой, степной полигон, значит, этот дрон достаточно долго летел. Им немцы передали серьезные беспилотники. Разумеется, выводы сделаны», — сказал Дандыкин.
Офицер заключил, что атаки дронов Украины уже не такие масштабные нежели раньше и успешно отражаются российскими войсками.

Перед этим на Украине оценили возможность уступки территорий российской стороне.

Боевые действия в Донбассе продолжаются с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации украинской республики.

Читайте также:

На Украине могут начать мобилизацию женщин

ВКС России ударили по аэродрому Умань: срыв атаки на Курск и чем обернется уничтожение авиабомб НАТО для ВСУ

Кадыров показал видео удара спецназа «Ахмат» по ВСУ на белгородском направлении
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине могут начать мобилизацию женщин
Нардеп Разумков: Рада сделала первый шаг к мобилизации женщин в ВСУ
05 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Верховная Рада сделала первый шаг к мобилизации женщин. Такое заявление сделал нардеп Дмитрий Разумков. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«В принятом в первом чтении законопроекте 12076 есть норма, по которому женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и может быть мобилизована, даже если она не медик», — пояснил Разумков.

Он считает необходимым убрать эту норму ко второму чтению.

Законопроект был принят 3 декабря. Он предусматривает постановку женщин, которые хотят пройти базовую военную службу, на военный учет призывников. При этом мужчины должны проходить медицинское освидетельствование в обязательном порядке, а женщины – по желанию.

Издание подчеркивает, что военная служба для женщин даже во время военного положения должна оставаться добровольной, а подобные изменения могут негативно сказаться на показателях мобилизационной способности.

Читайте также:

«Ничего хорошего»: стало известно, коснется ли мобилизация на Украине 18-летних

«Склонность к суициду»: мужчину с диагнозом мобилизовали на Украине

Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации
#изменения
#норма
#женщины
#учёт
#законопроект
#мужчины
#мобилизация
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никаких компромиссов»: На Украине исключили уступки территорий России
Глава МИД Украины: Киев не уступит территории ради прекращения конфликта
05 декабря 2024, 15:23

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не готова к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Андрей Сибига в рамках саммита ОБСЕ, который проходит на Мальте.
«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет. Нам необходимо устранить серые зоны, поскольку Россия превращает их в зоны влияния», — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в определенности по вопросу вступления в НАТО.

По его словам, основная мысль мирного плана Киева заключается в том, чтобы «Россия полностью ушла из Украины и оставила нас в покое».

Сибига добавил, что Украина также не готова идти на компромиссы, связанные с гарантиями будущей безопасности, вероятно, говоря о членстве страны в НАТО.

Читайте также:

«Скоро начнутся»: в НАТО подтвердили намерение начать переговоры по Украине

Украина готовится сделать важное заявление

В НАТО отговаривают Украину от переговоров с Россией
#россия
#украина
#страны
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК раскрыл, кто руководил применением отравляющих веществ в Курской области
Полковник Розлач руководил применением отравляющих веществ в Курской области
05 декабря 2024, 15:15

Фото: iStock/blinow61

Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Уточняется, что 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области.

В результате атаки были применены 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, которые содержат запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек, пояснили в ведомстве.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

В Госдуме отреагировали на встречу главы офиса Зеленского с командой Трампа

В Британии назвали трагический итог правления Зеленского

Российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем
#село
#боеприпасы
#человек
#режим
#всу
#минобороны
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВКС России ударили по аэродрому Умань: срыв атаки на Курск и чем обернется уничтожение авиабомб НАТО для ВСУ
05 декабря 2024, 15:09

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

5 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли точечный удар по военному аэродрому Умань в Черкасской области. Известно, что здесь базировалась 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».

ВКС России ударили по аэродрому Умань: что известно


На военном аэродроме Умань в Черкасской области размещалась авиация и вооружение 40-й бригады тактической авиации ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасский партизан».

В результате атаки был уничтожен многоцелевой истребитель МиГ-29, а также повреждён Су-27, входящий в состав той же бригады. Интересно, что МиГ-29 находился в полной готовности к вылету с четырьмя подвешенными корректируемыми авиационными бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), предназначенными для точечных ударов по наземным целям. Удар пришёлся на момент его взлёта.

Су-27, который находился в ангаре, получил повреждения из-за вторичной детонации боеприпасов, хранившихся рядом.

Бомбы GBU-39: чем опасны


Бомбы GBU-39 представляют собой высокоточные авиационные боеприпасы малого диаметра, разработанные корпорацией Boeing для нанесения ударов с высокой точностью. Эти боеприпасы поступают на Украину в рамках американской военной помощи и были адаптированы для использования на МиГ-29 с помощью специальных переходников, разработанных при поддержке западных стран.

Атака на Грозный, уничтожение ВСУ в Судже, форсирование Днепра, бои в Курской области: последние новости СВО
Атака на Грозный, уничтожение ВСУ в Судже, форсирование Днепра, бои в Курской области: последние новости СВО

GBU-39 SDB активно применяются вооружёнными силами Украины для ударов по ключевым объектам на территории России, включая стратегические цели в Курской области. Основное преимущество этих боеприпасов — высокая точность и способность наносить удары с минимальными «побочными» разрушениями.

Согласно данным из открытых источников, бомбы GBU-39 используются в сочетании с авиацией, действующей в зонах с минимальным радиусом действия российских систем ПВО, что делает их перехват ещё более затруднительным. Эти боеприпасы особенно эффективны для поражения укреплённых объектов, таких как ангары и командные пункты.


Фото: iStock/Diy13


Последствия уничтожения натовских бомб для ВСУ


Уничтожение МиГ-29 с подвешенными GBU-39 и повреждение Су-27 значительно ослабляют возможности ВСУ в проведении высокоточных авиаударов по целям на приграничных территориях России. Кроме того, после этой атаки 40-я бригада тактической авиации понесла серьёзные потери в логистике, что вынудило её переместить часть техники и боеприпасов на запасные аэродромы, усложняя оперативную деятельность и увеличивая время подготовки к вылетам.

Атака также затронула ключевые объекты инфраструктуры, включая ангары и склады с боеприпасами, а также оборудование для обслуживания авиации. В числе уничтоженной техники были автономные источники энергии, необходимые для подготовки истребителей к полётам, системы для наземного тестирования навигационного оборудования, мобильные заправочные станции для топлива и технических жидкостей для истребителей.

Уничтожение авиации и высокоточных боеприпасов, таких как GBU-39 SDB, существенно снижает боевые возможности ВСУ, ограничивая их способность наносить точечные удары по России. Учитывая значительные затраты на производство и поставку таких боеприпасов, каждый уничтоженный экземпляр имеет стратегическое значение для ослабления военной мощи Украины.


Читайте также:

«Пусть опять ждут»: В ГД заявили о скором ответе «Орешника» за атаку ВСУ на полигон Капустин Яр

В Киевской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры из-за ПВО

ТАСС: ВС России перерезали боевикам ВСУ единственную ведущую из Курахово дорогу
#аэродром
#пожар
#производство
#авиация
#полигон
#боеприпасы
#вооружение
#оборудование
#станции
#всу
#удар
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров показал видео удара спецназа «Ахмат» по ВСУ на белгородском направлении
05 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/MikeMareen

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео удара, нанесенного спецназом «Ахмат», по позициям ВСУ на белгородском направлении.
«Работа бойцов подразделения "Гром" группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" на Белгородском направлении. Наши ребята выявили точки расквартировки подразделения аэроразведки ВСУ», — написал Кадыров.

После выявления позиций противника бойцы ВС РФ накрыли их массированным артиллерийским огнем. По словам главы Чечни, российские бойцы ликвидировали оставшихся в живых боевиков ВСУ с помощью точных ударов беспилотников.

Ранее Кадыров рассказал, что чеченский командир отряда «Аид» был ранен в ходе спецоперации десять раз. Он уточнил, что после последнего ранения спецназовец уже восстановился и вернулся в строй, отметившись успешной боевой работой.


Читайте также:

«Очень активны»: пушки ВСУ в Курской области поутихли после работы «Ахмата»

Подоляк: В Курской области начался военный «движ»

Боец ВС РФ Монгол попал в ловушку и победил семерых боевиков ВСУ
#работа
#всу
#вс рф
#кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подоляк: В Курской области начался военный «движ»
05 декабря 2024, 14:56

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области начались упорные бои, их масштаб пока неясен, поделился в своём Телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляк.
«На Курском направлении с утра начался «движ»... Масштабы пока неясные. Бои очень упорные. Держим кулаки и молимся за парней», – написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 101 украинский беспилотник.

Читайте также:

Боец ВС РФ Монгол попал в ловушку и победил семерых боевиков ВСУ

«Ничего хорошего»: стало известно, коснется ли мобилизация на Украине 18-летних
​​​​​
«Расстреляли по пути в магазин»: эвакуированная из Селидово рассказала о зверствах ВСУ
#всу
#вс рф
#курская область
#армия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Двойник Жириновского» получит в зону СВО квадроциклы и другую помощь от ЛДПР
05 декабря 2024, 14:49

Фото: istockphoto/GKV

Квадроциклы и прочую помощь от партии ЛДПР получит актер Виктор Беломестнов, известный, как «двойник Жириновского» за свои пародии на почившего основателя партии. Артист-штурмовик выступает прямо на фронте.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал SHOT, что в партии ценят творчество бойца и хорошо к нему относятся.

Парламентарий отметил, что списки необходимого в зоне боевых действий направляются регулярно.

Перед этим стало известно, что российский военный с позывным Монгол в одиночку победил семерых боевиков ВСУ в Донбассе. Боец пояснил, что сражение происходило летом 2023 года в районе населенного пункта Клещеевка. Несмотря на неравный бой, российский воин выстоял.

Читайте также:

Силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS

В Киевской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры из-за ПВО

«Ничего хорошего»: стало известно, коснется ли мобилизация на Украине 18-летних
#мир
#россия
#владимир жириновский
#лдпр
#война
#сво
#конфликт
#новости
#квадроцикл
Следите за нашими новостями
в удобном формате