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Правление Зеленского закончится разделом Украины, но этот вопрос будут решать с тем, кто придет ему на смену. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, сейчас Зеленский абсолютно непопулярно не только на Западе, но и среди украинского народа.
«Та часть Украины, которая может остаться как некое подобие государства, явно не примет Зеленского как лидера, потому что именно он довел Украину до нынешнего состояния. То, что раздел Украины состоится, — я согласен. Запад все больше пишет правильных публикаций и готовит Украину к тому, что она проиграла», — отметил он в беседе с RT.Тем временем политолог Юрий Светов считает, что на данный момент отсутствуют какие-либо предпосылки к началу мирных переговоров России и Украины. В разговоре с «Вечерней Москвой» он пояснил, что от украинской власти изо дня в день звучат соверешенно разные заявления, включая сканадальные слова Зеленского о том, что Россию нужно «послать на три буквы».
По словам Светова, ключевой вопрос сейчас — это освобождение Курахово и Покровска.
«Все решается на поле, а не в этой ситуации междуцарствия, когда Байден еще не ушел, а Трамп не пришел. Когда мы услышим лично от действующего президента Дональда Трампа предложения о перемирии и его условиях, тогда их и нужно будет обсуждать. Но на текущий момент обсуждать нечего», — подчеркнул политолог.Читайте также:
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