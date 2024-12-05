«Никаких компромиссов»: На Украине исключили уступки территорий России

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Украина не готова к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Андрей Сибига в рамках саммита ОБСЕ, который проходит на Мальте.
«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет. Нам необходимо устранить серые зоны, поскольку Россия превращает их в зоны влияния», — заявил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в определенности по вопросу вступления в НАТО.
По его словам, основная мысль мирного плана Киева заключается в том, чтобы «Россия полностью ушла из Украины и оставила нас в покое».
Сибига добавил, что Украина также не готова идти на компромиссы, связанные с гарантиями будущей безопасности, вероятно, говоря о членстве страны в НАТО.
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