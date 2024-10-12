Немецкий бизнесмен , основатель файлообменных сайтов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени.
Он опросил 26 000 пользователей. Подписчиков спрашивали, победит ли президент Путин на выборах на Украине, если у украинского народа будет выбор между ним и Владимиром Зеленским.
Большинство опрошенных (81,4%) считают, что победил бы Путин.
Ранее он заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, но мировые СМИ смогут написать об этом только после президентских выборов в США.
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Большинство опрошенных (81,4%) считают, что победил бы Путин.
«У Зеленского остается мало времени», – прокомментировал результаты опроса Дотком.
Ранее он заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, но мировые СМИ смогут написать об этом только после президентских выборов в США.
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Александр Климов