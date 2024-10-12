Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Немецкий бизнесмен предложил выбрать между Путиным и Зеленским и прокомментировал результат

Немецкий бизнесмен предложил выбрать между Путиным и Зеленским и прокомментировал результат

Немецкий бизнесмен Ким Дотком: у Зеленского осталось мало времени
12 октября 2024, 23:26

Немецкий бизнесмен , основатель файлообменных сайтов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени.
Он опросил 26 000 пользователей. Подписчиков спрашивали, победит ли президент Путин на выборах на Украине, если у украинского народа будет выбор между ним и Владимиром Зеленским.

Большинство опрошенных (81,4%) считают, что победил бы Путин.



«У Зеленского остается мало времени», – прокомментировал результаты опроса Дотком.

Ранее он заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, но мировые СМИ смогут написать об этом только после президентских выборов в США.

Читайте также:

Аналитик Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за США

Царёв объяснил, почему Зеленский задумался о прекращении огня на Украине

Политолог Фельдман: Зеленский лишь изображает из себя сторонника мира
#владимир зеленский
#владимир путин
#германия
#выборы
#сша
#украина
#россия
Перепутали кадры: МИД Испании показал Москву на видео в честь Дня испанской нации
МИД Испании использовал кадры из Москвы на видео в честь Дня испанской нации
12 октября 2024, 22:36

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Министерство иностранных дел Испании по случаю Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых у ограждения Центрального парка имени Максима Горького в Москве.
Панораму российской столицы на испанских кадрах заметили пользователи соцсети X и обратили на это внимание в комментариях к публикации. В начале записи видно, как люди проходят мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы «Москва-Сити».

День испанской нации отмечается 12 октября. В этот день в 1492 году морская экспедиция под руководством мореплавателя Христофора Колумба высадилась в Новом Свете. Это событие стало началом «встречи двух миров», изменившей жизнь, как европейцев, так и американцев.

Читайте также:

В Испании поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

Испания официально признала Палестину как государство
#москва
#соцсети
#пользователи
#государство
#люди
#испания
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США разместят в Израиле противоракетные системы для перехвата ракет из Ирана
12 октября 2024, 21:49

Фото: iStock/allanswart

США в ближайшее время разместят в Израиле противоракетные системы THAAD для перехвата баллистических ракет в случае очередной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает новостной портал Ynet.
Отмечается, что атака Ирана может последовать в качестве ответа, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударит по объектам в Исламской республике.

В рамках подготовки к потенциальному иранскому удару власти США приняли решение предоставить Израилю несколько батарей ПРО, способных перехватывать баллистические ракеты.

Эти системы будут эксплуатироваться солдатами ВС США, находящимися на территории Израиля.

При этом точно не известно, сколько таких систем Вашингтон передаст Иерусалиму.

Читайте также:

В Иране запретили подниматься на борт самолёта с электронными средствами связи

Politico: Иран предпринимает попытки убить Трампа и его соратников

Иран призвал Россию к активной борьбе с «преступлениями Израиля»
#сша
#израиль
#иран
#ракета
#вооружение
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве
12 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Минобороны России признало утратившим силу приказ о кадровом резерве ведомства. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовых актов.
Отмечается, что приказ будет отменён в связи с утратой своей актуальности. Кадровый резерв Минобороны касался должностей на гражданской государственной службе.

Ранее указом президента Владимир Путина был признан утратившим силу соответствующий пункт положения о кадровом резерве федерального государственного органа или органа публичной власти федеральной территории.

Также 9 октября глава оборонного ведомства Андрей Белоусов вручил медали военным, отличившимся в ходе СВО. Министр прибыл в госпиталь имени П.В. Мандрыки, где наградил проходящих лечение и реабилитацию солдат.

Читайте также:

Путин присвоил звание Героя России посмертно уфимцу Ильдару Суфиярову

Путин исключил Шойгу и Виннер из Совета по физкультуре и спорту

Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
#минобороны рф
#документы
#кадры
#оборона
#армия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Как ХАМАС готовил атаку на Израиль: военные перехватили секретные протоколы
NYT: ХАМАС два года готовили атаку на Израиль, ожидая ответ Ирана и «Хезболлы»
12 октября 2024, 21:25

Фото: istockphoto/Gilnature

Палестинское движение ХАМАС планировало атаку на Израиль еще осенью 2022 года, но отложило, чтобы заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на перехваченные израильскими военными протоколы переговоров.
«Протоколы встреч руководства ХАМАС, найденные в январе в Хан-Юнисе, показывают, что с 2021 года движение избегало крупных конфликтов с Израилем. Это позволило им усыпить бдительность израильских властей и подготовиться к неожиданной атаке», — пишет издание.

Также, по данным газеты, ХАМАС обратился к Ирану и «Хезболла» с просьбой о координации ударов по израильским объектам во время нападения. В ответ иранские власти и шиитская организация поддержали план, но попросили больше времени для подготовки.

На решение ХАМАС о нападении повлияло желание подорвать отношения между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает издание.

Читайте также:

Стало известно, сколько продлится операция ЦАХАЛ в Ливане

В ХАМАС рассказали, когда отдадут пленных

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле
#движение
#план
#иран
#израиль
#хамас
#саудовская аравия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карл III заявил, что не помешает Австралии выйти из-под британской короны
12 октября 2024, 21:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Король Карл III заявил, что не собирается создавать преграды для ухода Австралии из-под британской короны и объявления страны себя республикой.
Король Британии перед поездкой в Австралию, которая должна состояться в середине октября, высказался о возможной судьбе страны. Ранее ему поступило письмо от Австралийского республиканского движение с просьбой о встрече. В нём представители сообщили, что уже пришло время встать на международном уровне наравне с другими нациями.

В ответ на это заявление Карл III написал письмо, в котором заверил, что только австралийское общество будет решать, станет ли Австралия полноценной и независимой республикой.

Напомним, что в последний раз опрос об изменении государственного строя в стране, которой формально правит британский монарх, проводился в 1999 году. По его итогам 55% граждан выступили против обретения независимости и выхода из-под короны.

Читайте также:

В Букингемском дворце ждут смерти Карла III и готовят на воцарение принца Уильяма

Король Великобритании Карл III решил приостановить лечение от рака

Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова
#великобритания
#австралия
#политика
#страны
#мир
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
О нарушении прав мигрантов из Таджикистана в РФ сообщил омбудсмен Бобозода
Омбудсмен Бобозода просит Москалькову о защите прав таджикских мигрантов в РФ
12 октября 2024, 21:07

Фото: istockphoto/Photobes

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой, обратив внимание на соблюдение прав таджикских граждан в России. Информация о запросе появилась 12 октября на сайте омбудсмена.
Бобозода выразил обеспокоенность по поводу сообщений в СМИ о нарушениях прав трудовых мигрантов из Таджикистана. Он отметил, что многие граждане республики сталкиваются с проблемами в России, где проверяют легальность документов трудовых мигрантов.
«Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов», — говорится в запросе Бобозода.

По словам правозащитника, граждане Таджикистана на российских границах часто остаются без питания и условий содержания. По его словам, мигрантов могут держать на границе несколько дней.
«Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий. Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети», — говорится в обращении.

Уполномоченный попросил Москалькову взять под контроль эти ситуации и обеспечить защиту прав таджикских мигрантов в России.

Читайте также:

«Нарушение прав и свобод»: Таджикистан недоволен изменениями миграционной политики РФ

Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

Губернатор Воробьёв рассказал о новых ограничениях для мигрантов в Подмосковье
#контроль
#уполномоченный
#права
#мигранты
#омбудсмен
#таджикистан
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер бывший первый министр Шотландии Салмонд
Скончался бывший первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Салмонд
12 октября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/NetPix

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила 12 октября газета Daily Record. Политик занимал должность первого министра с 2007 по 2014 год.
Салмонд, экс-лидер Шотландской национальной партии, активно боролся за независимость региона от Великобритании. Кроме этого, Алекс Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Соболезнования высказал бывший премьер-министр Риши Сунак.
«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром», — написал Сунак в соцсети X.

Читайте также:

Бывший футболист сборной России Артём Енин умер в возрасте 48 лет

На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин

Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет
#министр
#шоу
#соболезнования
#лидер
#политика
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пашинян призвал учитывать интерес России к транспортным потокам в Закавказье
Пашинян: Армения должна учитывать интерес РФ к транспортным потокам в Закавказье
12 октября 2024, 20:36

Фото: сайт Кремля

Армении необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье. Об этом премьер-министр государства Никол Пашинян в ходе выступления на семинаре правящей партии «Гражданский договор».
Он подчеркнул, что транзитные пути имеют для российской стороны важное экономическое, политическое и внешнеполитическое значение. В связи с этим, Россия может испытывать беспокойство в случае внесения каких-то изменений.

Также Пашинян добавил, что ряд западных партнёров не желает проведения транспортных потоков через территорию Ирана в связи с их напряжёнными отношениями с Тегераном.

Ранее армянский премьер-министр указал на активный политический диалог, который в последнее время ведут Москва и Ереван. Стороны регулярно проводят встречи на высоком уровне.

Читайте также:

Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении

Путин встретился в Кремле с премьер-министром Армении Пашиняном

Пашинян прокатился по набережной Москвы-реки на велосипеде – видео
#никол пашинян
#армения
#россия
#политика
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«За Молдову без ЕС!»: марш Голодных прошел в Кишиневе против президента Майи Санду
Марш голодных в Кишиневе прошел против президента Молдовы Майи Санду и ЕС
12 октября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/sibway

В Кишиневе прошел протест против президента Молдовы Майи Санду и Европейского Союза. Антиправительственное шествие назвали «Марш голодных» или «Марш обманутых пенсионеров», сообщает канал Sputnik Молдова.
Люди вышли на улицы с плакатами и пустыми кастрюлями. Они скандировали лозунги: «Долой Майю Санду!» и «За Молдову без ЕС!». Шествие стартовало из Конституционного суда в сторону здания правительства, но полиция не подпустила протестующих к президентуре. В итоге участники акции с пустыми кастрюлями направились к офису правящих партий PAS.

Организатором выступил оппозиционный блок «Победа — Виктория». Юрий Витнянский, представитель блока, отметил, что с приходом холодов люди вновь начинают экономить на еде из-за высоких цен на коммунальные услуги.
«Проблема становится все более и более актуальной. Поэтому сегодня проводим именно «марш голодных» с пустыми кастрюлями и ложками», — сказал Витрянский.

Читайте также:

Марш пустых кастрюль проходит в Кишиневе из-за бедственного положения в Молдавии

Журналистку выгнали за русскую речь в Италии на встрече с президентом Молдовы

В ЕС заявили о критике «за закрытыми дверями» президента Молдавии
#акции
#люди
#ес
#молдавия
#протесты
#кишинёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате