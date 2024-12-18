Стали известны цели теракта против Кириллова

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавний теракт, совершенный против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Она заявила, что этот акт насилия был направлен на подрыв усилий Кириллова по разоблачению манипуляций Запада в вопросах использования химического оружия. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы осознаем его глубинные цели и причины», — отметила Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что на Западе вновь начали поднимать тему химического оружия, особенно в контексте обвинений режима в Сирии. По ее словам, Игорь Кириллов на протяжении многих лет мешал Западу заниматься подлогом и дезинформацией по этой теме. Захарова также указала на необходимость защиты правды и справедливости в условиях продолжающегося геополитического напряжения.
В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда жилого дома.
Очевидцы сообщают, что звук был слышен на расстоянии до двух километров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.
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