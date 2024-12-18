Стали известны цели теракта против Кириллова

Космический корабль Crew-10 отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2025 года и заберет экипаж Starliner, который застрял на станции. О планировании полета Crew-10 на март будущего года сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).