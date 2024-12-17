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Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада

Захарова: за фейком о гибели Асада стояли заинтересованные в хаосе в Сирии
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

За фейком о гибели президента Сирии Башара Асада в результате авиакатастрофы стоят службы государств, которые заинтересованы в хаосе внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
По мнению дипломата, это было сделано для того, чтобы через данную новость решить какие-то точечные задачи. Захарова подчеркнула, что подобная новость является примером «классического фейка, со всеми необходимыми компонентами».

Об авиакатастрофе 8 декабря сообщило агентство Reuters. Уточняется, что первоначально воздушное, предположительно, с Асадом на борту, двигалось в сторону прибрежного региона Сирии, однако спустя несколько минут летело в противоположном направлении, после чего исчезло с радаров.



Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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#захарова
Школьникам из Королёва провели лекцию о причинах современного изменения климата
17 декабря 2024, 14:28

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках федерального проекта «Базовые школы РАН» 75 учеников девятого класса Королёвского научно-инженерного лицея посетили лекцию доктора физико-математических наук, профессора РАН Ирины Репиной на тему «Современные изменения климата: причины и последствия», сообщает Министерство образования Московской области.
Во время лекции лицеисты ознакомились с проблемой климатических изменений, которые включают не только перемены в погоде, но и воздействие этих перемен на нашу жизнь в настоящем. Ирина Репина рассказала об исторических аспектах изменения климата, акцентируя внимание на его цикличности, обусловленной факторами окружающей среды.

Ученики также узнали о причинах современного потепления климата, таких как антропогенное воздействие и изменчивость климатической системы.Пресс-служба отметила, что лекция вызвала большой интерес у студентов и преподавателей. По результатам встречи было решено провести ещё одну лекцию в 2025 году.

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В Индии приостановили тендер на строительство подлодок за $6 млрд
17 декабря 2024, 12:07

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия приняла решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на собственных верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что стоимость контракта превышала шесть миллиардов долларов. Объявление победителя тендера было перенесено на неопределенный срок из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин.

Срыв этой «исторической сделки» стал значительным ударом для правительства Индии, которое стремится получать современное вооружение в рамках программы Make in India. Согласно информации агентства, неудача иностранных компаний может способствовать активизации российского сотрудничества с Индией в области модернизации военно-морского флота.

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#рф
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В СК РФ дело о гибели Кириллова квалифицировали как теракт
17 декабря 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уголовное дело о взрыве в Москве, на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, квалифицировали как теракт. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, взрыв произошёл рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что взрывное устройство сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

Взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность устройства составила порядка 300 г тротила, добавили в СК.

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В Японии заявили о возможных санкциях против РФ и КНДР
Правительство Японии думает о возможных санкциях против РФ и КНДР
17 декабря 2024, 11:00

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Над санкциями против России и Северной Кореи на фоне якобы военного сотрудничества стран думают в кабмине Японии. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава японского МИДа Такэси Ивая.
«Что касается санкций, то Япония рассматривает дополнительные санкции в отношении военного сотрудничества России и Северной Кореи», — пояснил министр.
Он подчеркнул, что действия со стороны Токио согласованы с Вашингтоном и другими представителями коллективного Запада.

Такэси Ивая резюмировал, что детали ограничений сейчас прорабатываются, о результатах будет объявлено позднее.

В июне текущего года КНДР и РФ подписали соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран. Документ вступил в силу 4 декабря.

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Швеция готовит кладбища после вступления в НАТО, чтобы воевать с РФ

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Al Hadath: США нанесли авиаудары по зданию Минобороны хуситов в Йемене
#мир
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#япония
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#санкции
#новости
#сотрудничество
#договор
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Швеция готовит кладбища после вступления в НАТО, чтобы воевать с РФ
17 декабря 2024, 08:06

Фото: iStock/mikdam

Швеция готовится воевать против России от имени США после вступления в НАТО. Об этом пишет издание Fria Tider.
По данным издания, руководство Швеции обратилось к местным похоронным бюро, чтобы те могли обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах для «нужд» ВС.

«Власти планируют сценарий, в котором шведское правительство, возможно, находящееся за границей, решит продолжить войну против России от имени США, даже если это приведет к большим потерям», — говорится в статье.

При этом глава ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг высказал мнение, что в случае, если конфликт будет таким же масштабным как на Украине, то будет много погибших.

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#сша
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#сценарий
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Новые графики отключения света на Украине ​дали сбой и вызвали хаос
«Страна.ua»: на Украине все пошло наперекосяк из-за графиков отключения света
17 декабря 2024, 04:34

Новые графики отключения света на Украине, которые вступили в силу 16 декабря, вызвали хаос уже в первый день. Как пишет издание «Страна.ua», во многих городах и населенных пунктах электроэнергию отключали неравномерно и не по расписанию.
Жители массово жалуются на сбои: одни вынуждены сидеть без света дольше положенного времени, а другие вовсе не попадают под отключения. Особенно возмущает новое деление на подгруппы и дополнительное время на подачу электричества, которое только ухудшило ситуацию.

«Уже в первый день жизни по новым графикам во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», — возмутились журналисты.
Некоторые пользователи остались без света «за двоих», в то время как соседние дома избежали перебоев. Нововведение вместо порядка привнесло лишь дополнительную путаницу и недовольство среди населения.

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#сбой
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Al Hadath: США нанесли авиаудары по зданию Минобороны хуситов в Йемене
17 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Американские военные нанесли серию ударов по городам Сана и Ходейда в Йемене, которые находятся под контролем движения хуситов «Ансар Аллах».
Основной целью атак стали военные объекты мятежников, включая здание министерства обороны в Сане, принадлежащее их правительству, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

Позже Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило факт авиаудара по объектам хуситов.

«Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли высокоточный авиаудар по ключевому пункту командования и управления хуситов, которых поддерживает Иран, в Сане», — сообщило командование на своей странице в X.
О масштабах разрушений и возможных жертвах пока ничего не известно.

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#сша
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#иран
#минобороны
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​Выяснили, ​сколько золота осталось в Сирии после ухода ​Асада
Reuters: запасы золота Сирии составляют 26 тонн после правления Асада
17 декабря 2024, 01:06

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Запасы золота Сирии остаются на довоенном уровне — около 26 тонн (примерно 2,2 миллиарда долларов), что соответствует данным на начало гражданской войны в 2011 году.
«В хранилище Центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота — столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, даже после падения правления Башара Асада», — уточняет Reuters со ссылкой на четыре источника.
По информации Всемирного золотого совета, на июнь 2011 года сирийский Центробанк владел 25,8 тоннами золота. Однако ситуация с валютными резервами страны гораздо хуже: их объём сейчас оценивается всего в 200 миллионов долларов.

До начала конфликта в 2010 году Международный валютный фонд насчитывал 18,5 миллиарда долларов в сирийских резервах, а к концу 2011 года Центробанк сообщал о 14 миллиардах. С тех пор Сирия не делится данными с МВФ.

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#страны
#фонд
#центробанк
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Стало известно, когда Совбез ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
СБ ООН по запросу России проведет заседание по поставкам оружия Киеву 20 декабря
16 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое поставкам западного оружия Киеву, 20 декабря.
Информацию об этом сообщил первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Ранее, 16 декабря, западные страны запросили обсуждение ситуации на Украине в Совбезе ООН. Заседание прошло в 23:00 по московскому времени. Следующее обсуждение по инициативе России состоится в то же время, в пятницу.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, на то же время», — написал Полянский.
Также сообщалось, что НАТО и Евросоюз оказывают поддержку Украину лишь из личной выгоды.

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