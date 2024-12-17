Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада

Уголовное дело о взрыве в Москве, на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, квалифицировали как теракт. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.