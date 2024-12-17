Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
За фейком о гибели президента Сирии Башара Асада в результате авиакатастрофы стоят службы государств, которые заинтересованы в хаосе внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
По мнению дипломата, это было сделано для того, чтобы через данную новость решить какие-то точечные задачи. Захарова подчеркнула, что подобная новость является примером «классического фейка, со всеми необходимыми компонентами».
Об авиакатастрофе 8 декабря сообщило агентство Reuters. Уточняется, что первоначально воздушное, предположительно, с Асадом на борту, двигалось в сторону прибрежного региона Сирии, однако спустя несколько минут летело в противоположном направлении, после чего исчезло с радаров.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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Об авиакатастрофе 8 декабря сообщило агентство Reuters. Уточняется, что первоначально воздушное, предположительно, с Асадом на борту, двигалось в сторону прибрежного региона Сирии, однако спустя несколько минут летело в противоположном направлении, после чего исчезло с радаров.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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Екатерина Коршунова