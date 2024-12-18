Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Заявления американских властей об их предполагаемой непричастности к убийству начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова выглядят нелепо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала утверждения властей США, напомнив, что те являются создателями киевского режима и главными его спонсорами.
«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.Она также указала, что Вашингтон ни разу не осудил теракты, совершенные Киевом. Это является весомым доказательством их связи с недавним убийством Кириллова в Москве.
Ранее сообщалось, что во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Взрыв самоката, в который была заложена взрывчатка, был слышен за два километра.
В ночь с 17 на 18 декабря в Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова, отметив, что при жизни он внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ.
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Мария Моисеева