Москалькова: Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
Российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, договорённости пока не достигнуты. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что ранее были опубликованы два списка с данными 900 и 600 военнопленных соответственно, которых Россия готова передать украинской стороне. Такого же количества человек (российских военнопленных — прим. ред.) ждут и от Украины. Об этом сейчас и ведутся переговоры.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, Россия и Украина стараются расширять гуманитарную помощь военнопленным, в частности, были достигнуты соглашения, касающиеся отправки посылок с тёплыми вещами, письмами от родных.
Читайте также:
«Бесноватые»: Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество
«Слякоть, снег и крысы»: ситуация ВСУ в Курской области становится все мрачнее
Минобороны: мотострелки РФ проломили оборону ВСУ на Кураховском направлении
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, Россия и Украина стараются расширять гуманитарную помощь военнопленным, в частности, были достигнуты соглашения, касающиеся отправки посылок с тёплыми вещами, письмами от родных.
«Им очень важно, пока не состоялись обмены, понимать, что их родные и близкие живы», — отметила омбудсмен.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский «в хамской манере» отказался забрать более 600 украинских военнопленных, которые находятся в России уже более года. По словам политика, это демонстрирует нежелание Киева двигаться к мирному решению конфликта.
Читайте также:
«Бесноватые»: Захарова жестко осадила Киев за отказ от перемирия под Рождество
«Слякоть, снег и крысы»: ситуация ВСУ в Курской области становится все мрачнее
Минобороны: мотострелки РФ проломили оборону ВСУ на Кураховском направлении
Анастасия Ларина