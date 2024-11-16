Стали известны задачи оппозиции в Абхазии

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В Абхазии оппозиция, по инициативе которой в стране несколько дней проходят акции протеста, заявила, что ее задача — добиться отставки президента Аслана Бжании и стабилизировать политическую ситуацию в стране. Соответствующее заявление оппозиционеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности. Время его правления уже закончилось. <…> Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — написано в публикации.Сейчас противники действующей власти готовят новый митинг и призывают граждан вновь собраться у здания парламента.
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