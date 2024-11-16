Президент Абхазии Бжания покинул столицу, оппозиция выдвинула условия: что известно о ситуации

Аслан Бжания (Фото: riamediabank.ru/Григорий Сысоев)
Президент Абхазии Аслан Бжания отказался от требования оппозиции уйти в отставку, покинув столицу Сухум. Протестующие против ратификации соглашения с РФ выдвинули ряд ультиматумов.
О том, что потребовали протестующие, и какие меры принимает действующая власть республики, расскажет редакция «Радио 1».
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не намерен покидать пост главы государства и продолжит выполнять свои обязанности лидера страны. Он также отметил, что власти Абхазии продолжают работу в штатном режиме. Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации.
Президент Абхазии Аслан Бжания временно покинул Сухум. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства. На данный момент действующий лидер страны находится в родном селе Тамыш. Подробности о перемещении или планах Бжании не раскрываются. В ведомстве также опровергли информацию о том, что президент уехал на территорию российской военной базы.
Ультиматум президенту Абхазии Аслану Бжании выдвинули представитель оппозиционных сил страны Леван Микаа и председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.
Микаа потребовал от главы государства подать в отставку в течение часа, а Ардзинба заявил о необходимости срочного проведения внеочередных досрочных выборов и назначения до этого времени премьером человека, который временно будет исполнять обязанности президента.
Представители оппозиционной стороны и общественных организаций Абхазии объединили усилия для создания координационного совета. Структура заявила об организации переговоров с целью преодоления текущего политического кризиса. В свою очередь общественная палата страны призвала все стороны конфликта «возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог».
15 ноября было запланировано заседание парламента Абхазии, целью которого было обсуждение ратификации договора с Россией о реализации инвестиционных проектов компаниями РФ на территории республики. По мнению оппозиции, это соглашение представляет угрозу для экономики и суверенитета Абхазии.
Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские. Цель протестующих — защитить национальные интересы своего государства.
Россия выразила озабоченность текущей политической ситуацией в Абхазии, где наблюдается обострение внутренних противоречий. Так прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что оппозиция республики отказалась от диалога с законной властью, что привело к ухудшению ситуации.
Подобные кризисные сценарии отрицательно сказываются на привлечении иностранных инвестиций, которые необходимы для социально-экономического развития Абхазии, добавила Захарова. Дипломат заключила, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики и надеется на мирное разрешение конфликта.
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Заявление Бжании на фоне протестов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не намерен покидать пост главы государства и продолжит выполнять свои обязанности лидера страны. Он также отметил, что власти Абхазии продолжают работу в штатном режиме. Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации.
Где сейчас находится президент Абхазии Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания временно покинул Сухум. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства. На данный момент действующий лидер страны находится в родном селе Тамыш. Подробности о перемещении или планах Бжании не раскрываются. В ведомстве также опровергли информацию о том, что президент уехал на территорию российской военной базы.
Требования оппозиции
Ультиматум президенту Абхазии Аслану Бжании выдвинули представитель оппозиционных сил страны Леван Микаа и председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.
Фото: riamediabank.ru
Микаа потребовал от главы государства подать в отставку в течение часа, а Ардзинба заявил о необходимости срочного проведения внеочередных досрочных выборов и назначения до этого времени премьером человека, который временно будет исполнять обязанности президента.
Представители оппозиционной стороны и общественных организаций Абхазии объединили усилия для создания координационного совета. Структура заявила об организации переговоров с целью преодоления текущего политического кризиса. В свою очередь общественная палата страны призвала все стороны конфликта «возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог».
Причина конфликта
15 ноября было запланировано заседание парламента Абхазии, целью которого было обсуждение ратификации договора с Россией о реализации инвестиционных проектов компаниями РФ на территории республики. По мнению оппозиции, это соглашение представляет угрозу для экономики и суверенитета Абхазии.
Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров
Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские. Цель протестующих — защитить национальные интересы своего государства.
Реакция России
Россия выразила озабоченность текущей политической ситуацией в Абхазии, где наблюдается обострение внутренних противоречий. Так прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что оппозиция республики отказалась от диалога с законной властью, что привело к ухудшению ситуации.
Подобные кризисные сценарии отрицательно сказываются на привлечении иностранных инвестиций, которые необходимы для социально-экономического развития Абхазии, добавила Захарова. Дипломат заключила, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики и надеется на мирное разрешение конфликта.
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Екатерина Коршунова