Стали известные сроки возможных ударов Израиля по Ирану

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вероятно, нанесет ответный удар по Ирану в течение нескольких часов. Об этом сообщает 14 канал со ссылкой на источник в США.
Отмечается, что ряд неправительственных организаций получили это предупреждение. Источники канала утверждают, что в этом случае вероятен ответный удар со стороны Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что несколько иранских ракет попали по авиабазам Неватим и Тель-Ноф.
Ранее, 1 октября, Иран выпустил около 500 баллистических ракет по Израилю. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров сил КСИР в Ливане.
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Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что несколько иранских ракет попали по авиабазам Неватим и Тель-Ноф.
Ранее, 1 октября, Иран выпустил около 500 баллистических ракет по Израилю. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров сил КСИР в Ливане.
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Александр Климов