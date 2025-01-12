Блогер Влад А4 заявил о приближении огня к его дому в Лос-Анджелесе

Фото: iStock/ abadonian
Блогер Владислав Бумага (Влад А4) показал масштабы разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе в своих социальных сетях.
Влад Бумага обратил внимание, что его район пока не находится в огне, но он уже может видеть дым из окна. Сначала блогеру показалось, что очаг потушили, но немного позже пожар усилился и стал приближаться в сторону его дома.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.
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«Давайте я покажу, как выглядит наш костер. Выглядит он сегодня устрашающе. То есть прошлая версия была, что все тухнет. Но сейчас стало чуть-чуть ближе, чуть-чуть шире, чуть-чуть красным и очень много дыма. Начинаем паниковать, начинаем нервничать», — поделился Владислав.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.
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Ольга Енгалычева