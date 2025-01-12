Дом Камалы Харррис в зоне пожара в Калифорнии могли ограбить

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)
Дом вице-президента США Камалы Харрис, который попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров в Калифорнии, мог быть ограблен. Об этом стало известно ABC7.
«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — обратил внимание телеканал.
Отмечалось, что доказательства взлома не выявили, двух людей задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение комендантского часа. По факту произошедшего ведется расследование.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что оборванный провод на одной из линий электропередач мог стать причиной масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Отмечается, что специалисты обнаружили упавший провод около одной из опор ЛЭП в северной части округа. В настоящее время служба не может точно утверждать, произошел ли обрыв до или уже во время пожаров.
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Ольга Енгалычева