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Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.
«Если мы посмотрим на политику Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — пояснил в беседе с RT Манье.
Ранее старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли высказывал мнение о том, что покушение премьера-министра Словакии Роберта Фицо могло быть следствием демонизации его образа в западных СМИ из-за стремления главы правительства проводить более независимую политику в интересах своей страны.
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