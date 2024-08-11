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Без поставок из РФ Европе не хватит газа из других источников, сообщил в разговоре с РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников. Это не вопрос доброй воли», — сказал политик.
Маршрут поставок голубого топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» — единственный для транзита газа России через украинскую республику в Европу. В прошлом году по нему поставили почти 15 миллиардов кубометров, что, согласно данным Евростата, составляло, приблизительно, 4,5% от потребления в Евросоюзе.
Город Суджа в Курской области неоднократно обстреливали боевики ВСУ.
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Никита Кротов