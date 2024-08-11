Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Известны новые подробности обстрелов Суджи боевиками ВСУ

Известны новые подробности обстрелов Суджи боевиками ВСУ

Эвакуированная из Суджи жительница сообщила, как ВСУ стреляли по жилым домам
11 августа 2024, 20:56
Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области

Боевики ВСУ атаковали жилые дома и прочие гражданские здания в Курской области, сообщает РИА Новости, со ссылкой на эвакуированную жительницу Суджи.
«В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда», — рассказала эвакуированная в ПВР в Подмосковье собеседница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о прибытии из Курской области 424 человек, из которых 330 — дети.



Перед этим была информация что бойцы полка «Ахмат-Чечня» совместно с морпехами ликвидировали технику украинских неонацистов под Курском. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил профессионализм российских бойцов и добавил, что они получили в качестве трофея технику образца НАТО.

Читайте также:

В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску

Женщину-боевика ВСУ тяжело ранили в Курской области

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#обстрел
#новости
В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску
ФСБ: в ЛНР взяли корректировщицу ударов ВСУ по Луганску в 2022 и 2023 годах
11 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/zoka74

Украинку, проживавшую в Луганской народной республике (ЛНР), задержала ФСБ по подозрению в координировании атак по Луганску со стороны боевиков ВСУ в 2022 и 2023 году. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
По информации силовиков, действия задержанной курировали украинские спецслужбы. Фигурантка передавала им данные, чтобы скорректировать огонь. Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 25 человек, которых подозревают в пособничестве боевикам ВСУ.

До этого ФСБ рассекретила данные, что нацистская Германия разрабатывала атомное оружие для дальнейшей атаки на СССР и США.

Читайте также:

Женщину-боевика ВСУ тяжело ранили в Курской области

В Киеве рассказали о положении под Курском

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова
#россия
#лнр
#фсб
#шпион
#украина
#новости
#всу
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известны новые подробности о ракете, попавшей в дом Курска
МЧС: попавшая в дом в Курске ракета сдетонировала на подлете
11 августа 2024, 19:24

Фото: istockphoto/DmyTo

Ракета ВСУ, попавшая в жилой дом в Курске и сбитая ПВО, сдетонировала в воздухе. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели обнаружили и изъяли поражающий элемент при обследовании территории.
«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за того, что детонация произошла в непосредственной близости к дому, выбило окна вместе с рамами», — прокомментировали в ведомстве.

Там также уточнили, что специалистами была установлена траектория падения. В результате инцидента, по последней информации, пострадали 15 человек. Несущие конструкции дома не повреждены.

Атака ВСУ под Курском началась 6 августа.

Читайте также:

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области

«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#спецоперация
#сво
#всу
#ракета
#дом
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое мужчин в Новой Москве открыли огонь, чтобы вернуть военного на службу
Житель Новой Москвы рассказал о стрельбе из-за покинувшего часть военного
11 августа 2024, 18:54

Фото: iStock/ipopba

В Новой Москве двое мужчин открыли стрельбу во дворе жилого дома, чтобы вернуть в воинскую часть контрактника, который отсутствовал на службе. Об этом «Газете.Ru» сообщил участник инцидента.
По его словам, он и военный шли от дома до магазина. Как вдруг на повороте сзади них двое сотрудников военкомата два раза выстрелили в асфальт.

«Их прислали из воинской части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, так как сопротивления и не было», — пишет «Газета.Ru».

Участник инцидента добавил, что военнослужащего при задержании снимали на телефон, после чего забрали в часть. Мужчину же отпустили, поскольку он не относится к этому делу.

Ранее сообщалось, что жителя Усть-Илимска приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе

В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде

Мужчина обстрелял полицейских при проверке документов в Дагестане
#телефон
#асфальт
#человек
#дома
#выстрел
#военком
#пистолет
#новая москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
У 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявили острую кишечную инфекцию
11 августа 2024, 18:34

Фото: iStock/kieferpix

В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.
Отмечается, что симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар. Как сообщает департамент, пострадавшие отравились продуктами питания.

В настоящее время специальная комиссия уточняет источник и возможных поставщиков некачественной продукции. Также осуществляется комплексная проверка работы пищеблока. Согласно предварительным данным, учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение нескольких дней.

Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом в Ленобласти

Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре

Школьник в Москве обжег глаза кислотой в попытке сделать ракетное топливо
#ран
#проверка
#пострадавшие
#врач
#симптомы
#стационар
#комиссия
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом в Ленобласти
«Фонтанка»: в Ленобласти мальчик играл с братом и получил нож в спину
11 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/zoka74

В Ленобласти десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что инцидент произошел на дачном участке в поселке Первомайский. Два брата играли с ножами и в какой-то момент одному из них в спину вонзилось это оружие.

Пострадавшего с колото-резаной раной госпитализировали. Медики оказали ребенку необходимую помощь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно предварительным данным, нож в спину мальчика вонзил его брат. Правоохранительные органы занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь

Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре

В Москве четверо школьников угнали машину каршеринга и врезались в дом
#помощь
#оружие
#дом
#нож
#инцидент
#медики
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь
11 августа 2024, 16:44

Фото: istockphoto/globalmoments

Молодая мать из Орска жестоко расправилась со своей трехмесячной дочерью. Оказалось, что девушка страдает психическим расстройством и уже после родов заявляла о намерении избавиться от дочери. Что известно о родительнице-изверге и какова судьба ее первого ребенка расскажет редакция «Радио 1».

Семья извергов из Орска


23-летняя Елена и ее супруг Игорь впервые стали родителями в 2022 году. Еще до появления потомства молодая семья стала предметом внимания правоохранительных органов. Между супругами часто происходили конфликты, которые доходили до рукоприкладства. Поножовщина и взаимные заявления друг на друга в полицию стали для этой семьи нормой.

Фото: istockphoto/FotoDuets

Свою первую дочь Елена родила в унитаз. Девушка почувствовала схватки и вместо того, чтобы сообщить об этом врачу, отправилась в туалет. Ребенок родился слабым и нуждался в особенном лечении, однако молодая мать сразу заявила, что не намерена заниматься дочерью.

Елена и Игорь морили дочь голодом и избивали. Вскоре девочку изъяли из семьи органы опеки. Позже они расскажут правоохранителям, что на девочке практически не было живого места, все тело было в ссадинах и кровоподтеках.
С детства 23-летняя Елена страдала психическим расстройством, а ее муж четыре года назад угодил в колонию за хранение наркотиков.


Убийство трёхмесячной дочери


Соседи семейства рассказывали, что девушка часта кричала на свою новорожденную дочь и могла побить ее за то, что та плакала. Так случилось и в день трагедии. Обезумевшая мать стала бить трехмесячную девочку за громкие крики.
Девочку спасти не удалось, прибывшие медики лишь констатировали смерть малышки.

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В отношении Елены возбуждено уголовное дело, выясняется, причастен ли к убийству отец ребенка. Из-за диагноза девушки отбывать наказание она будет в специализированной лечебнице.

Читайте также:

Спал с матерью: как пермячка воспитывала сына по японской системе, задушила и выбросила на мусорку

Завернули в пакет и выбросили в реку: как красавицу с Урала обвинили в обмане и нашли изуродованной

Подняла футболку и ударила ножом: пермячка рассказала, как убила сына из-за долгов и спрятала тело в чемодан
#убийство
#ребёнок
#семья
#уголовное мать
#наказание
#соседи
#отец
#молодая семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лиса чуть не пострадала и-за самолета в Иркутске
Aviaincident: самолет едва не покалечил лису в Иркутске
11 августа 2024, 16:31

Фото: istockphoto/patrick8484

Самолет чуть не сбил лису в Иркутске на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что все произошло в минувшую субботу, 10 августа с Airbus A320, следовавшем из Уфы. Лиса пробежала в районе правого двигателя.
Похожий случай произошел в Калининграде, где самолет не смог сесть из-за кошки, которая выбежала на ВПП. По команде диспетчера экипаж Embraer E190 пошел на второй круг 5 августа. Вторая попытка приземления была удачной, потому что кошка куда-то пошла по своим делам.

К слову, авиакомпания из Турции отказалась перевозить кошку по причине отсутствия у той документации на русском языке.

Читайте также:

Была пугливой и не разговаривала: пятилетняя девочка из Красноярска ушла из дома и была найдена в болоте

Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре

Школьник в Москве обжег глаза кислотой в попытке сделать ракетное топливо
#россия
#самолёты
#животные
#иркутская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре
SHOT: в Москве мужчина лишился пальца на вечеринке из-за петарды
11 августа 2024, 15:34

Фото: iStock/Nenadpress

В Москве мужчина взорвал петарду во время вечеринки в пивном баре и лишился пальца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летний Константин отдыхал с друзьями в баре в Староваганьковском переулке. Друзья мужчины дали ему взорвать петарду в честь дня рождения заведения, однако тот забыл, как это делать, и она сработала прямо в руке.

Многие посетители бара испугались и побежали к выходу. Как рассказал сам Константин, кончик его указательного пальца «на атомы расщепился». Врачи провели ему операцию, но палец сохранить не удалось.

Константин работает детским тренером по фитнесу.

Читайте также:

В Москве четверо школьников угнали машину каршеринга и врезались в дом

В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде

Была пугливой и не разговаривала: пятилетняя девочка из Красноярска ушла из дома и была найдена в болоте
#врачи
#человек
#мужчины
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Была пугливой и не разговаривала: пятилетняя девочка из Красноярска ушла из дома и была найдена в болоте
Пропавшая пятилетняя Алиса Агафонова из Красноярска найдена живой: подробности
11 августа 2024, 14:54

Фото: iStock/Nastco

9 августа 2024 года маленькая Алиса гостила у своей бабушки. Пенсионерка присматривала за внучкой весь день, однако в какой-то момент отвлеклась. С ужасом пожилая женщина обнаружила, что внучки во дворе нет. Девочку удалось найти лишь на следующий день. Что случилось с ребенком расскажет редакция «Радио 1».

Поиски Алисы Агафоновой


Найти девочку семейство сначала пыталось собственными силами, но безрезультатно. Вскоре к поискам Алисы подключились правоохранители и волонтеры. Оказалось, что пропавшая девочка очень пугливая, совсем не разговаривает, боится людей и громких звуков. Особенности Алисы осложняли ее поиски. Как правило, такие дети могут не подать звуков, даже если будут слышать, что их разыскивают.

Поиски также затрудняли густой туман и болотистая местность.


Фото: istockphoto/romrodinka

Девочку нашли по пояс в болоте


Найти пропавшую девочку удалось лишь на следующий день. Алиса находилась в 1,5 км от дома. Уставшая и испуганная девочка стояла по пояс в болоте. Медики осмотрели Алису и не нашли показаний к срочной госпитализации.

Рассказать, что произошло в силу своих особенностей девочка не смогла. Родители благодарят всех участников поисковой операции за то, что успели спасти ребенка.


Реакция общественности


Неравнодушные пользователи Сети после новости об обнаружении ребенка принялись поздравлять родителей девочки. Другие, напротив, поспешили обвинить в произошедшем бабушку Алисы, которая недоглядела за замкнутым ребенком.

«Девочка даже не могла закричать, если бы с ней что – то случилось, раз она не разговаривала! Куда смотрела бабушка?» – возмущаются комментаторы.
Читайте также:

Ела стиральный порошок: как умирала трехлетняя девочка, которую мать бросила в запертой квартире

Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело

Пропавшую в Архангельской области двухлетнюю девочку нашли в болоте
#дети
#поиски
#родители
#волонтеры
#медики
#лес
#красноярский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф