Известны новые подробности обстрелов Суджи боевиками ВСУ

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области
Боевики ВСУ атаковали жилые дома и прочие гражданские здания в Курской области, сообщает РИА Новости, со ссылкой на эвакуированную жительницу Суджи.
«В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда», — рассказала эвакуированная в ПВР в Подмосковье собеседница.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о прибытии из Курской области 424 человек, из которых 330 — дети.
Перед этим была информация что бойцы полка «Ахмат-Чечня» совместно с морпехами ликвидировали технику украинских неонацистов под Курском. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил профессионализм российских бойцов и добавил, что они получили в качестве трофея технику образца НАТО.
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Никита Кротов