Глава киевского режима Владимир Зеленский напал в Курской области для поднятия морального духа украинских боевиков, рассказал экс-помощник главы американского Минобороны Час Фриман в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал собеседник.
По словам Фримана, Зеленский хотел продемонстрировать, что способен причинить ущерб РФ, но у него этого не получилось. Эксперт считает, что действия Зеленского просто акт отчаяния. Фриман заключил, что украинская армия попала «прямо в российскую ловушку».
Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков отмечал, что боевики ВСУ долго не продержатся в Курской области.
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Никита Кротов