Стало известно, будет ли Трамп баллотироваться на третий срок

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году, так как ему не позволят этого сделать ни демократы, ни даже республиканцы. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман, напомнив, что к тому моменту американскому лидеру будет уже 82 года.
«Вероятность наделения Трампа законной возможностью баллотироваться на третий срок ничтожно мала. Американцы считают свою Конституцию едва ли не священной, и ни один серьезный политик не осмелится менять двухсотлетний порядок передачи власти. Демократы и старые республиканцы эту идею точно не оценят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Тем временем американист Малек Дудаков прокомментировал материал Bloomberg о том, что администрация Трампа не собирается принимать участие в восстановлении Украины. В комментарии для RT политолог отметил, что такой исход был очевиден для всех, так как в США сложился острый бюджетный кризис, с которым Трамп будет бороться сокращением дефицита бюджета и госрасходов.
«Плюс к этому Трамп, я думаю, воспринимает в целом украинский конфликт как историю чисто европейскую, поэтому будет перекладывать на европейцев ответственность за разрешение этого украинского кризиса», — добавил политолог.Читайте также:
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