Стало известно, будет ли Трамп отменять санкции против России

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Президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, потому что понимает их неэффективность. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, американский лидер намерен поддерживать образ миротворца, потому перейдет от конфликтных санкций к более объективным тарифам.
Беляев также подчеркнул, что американцы не будут действовать себе во вред и будут назначать тарифы только на те товары, которые им не нужны.
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«Трамп понимает, что прямой запрет в виде санкций не действует, потому что их можно обойти, а тарифы уже обойти достаточно трудно. Они ведут к удорожанию товара, а значит, снижению конкурентоспособности», — пояснил эксперт.
Беляев также подчеркнул, что американцы не будут действовать себе во вред и будут назначать тарифы только на те товары, которые им не нужны.
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Данил Пономарев