Стало известно, чего больше всего боятся в Германии

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Берлин должен активно защищать Украину, чтобы российские военные не появились на границе ФРГ и Польши. Об этом журналистам Die Zeit заявила глава германского МИДа Анналена Бербок. Она отметила, что прекращение помощи Киеву станет «абсолютной катастрофой» для украинской республики.
«Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала политик.
Бербок уверена, что, если поддержка Украине остановится, то это якобы создаст риски европейской безопасности.
Власти РФ заявляли, что не оставят без внимания действия, которые потенциально опасны для страны, однако подчеркивали, что Россия не несет угроз ни для одного государства из блока НАТО.
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Никита Кротов