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Европейские страны должны смириться с поражением Киева и заключить мир с Москвой. Об этом в соцсети написал экс-глава Megaupload Ким Дотком.
«Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — говорится в публикации.
Коммерсант добавил, что руководители европейских государств стали глупцами, последовав за американским президентом Джо Байденом и обострив отношения с российской стороной. Они стали понимать, что колоссально ошиблись, отметил Дотком.
По его мнению, пора забыть о Североатлантическом альянсе и главе киевского режима Владимире Зеленском.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан помешал планам Евросоюза по вопросу Украины.
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